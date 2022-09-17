云南瑞丽对部分区域实行临时静默管理

云南边境城市瑞丽星期六（9月17日）至下星期三对部分区域实行临时性静默管理。

根据央视新闻报道，云南瑞丽市疫情防控工作指挥部消息，根据云南省瑞丽市疫情防控需要，瑞丽市疫情防控工作指挥部决定对市内部分区域实行临时性静默管理。静默管理范围包括东至瑞丽东高速路口、芒良村、允闷村、畔蚌村，南至瑞丽江沿线、姐告国门社区，西至龙林大道、贺哈村，北至杭瑞高速公路及延长线。

公告指出，静默管理区实行“人不出小区（村组）、错峰取物”；承担物资运输、医疗和防疫保障等工作人员及车辆，按规定有序流动。

静默管理期间9月17日、9月19日、9月21日，对静默管理区域内人员开展核酸检测，所有人员按照“应检必检”要求参加核酸检测，做好个人防护，防止人员扎堆、聚集、交叉感染。

静默管理区以外的各乡镇、街道、农场区域人员非必要不流动，因特殊情况流动的须经乡镇、街道、农场前指批准后持48小时内核酸检测阴性证明，扫码亮码通行。

静默管理区内保障群众基本生活的医疗机构、药店、保供超市、农贸市场、加油站、物流、宾馆酒店、餐饮服务从业人员须持24小时内核酸阴性证明上岗，餐饮服务仅提供线上订购配送，其他经营场所暂停营业。

静默管理区内人员要加强自我健康监测，如有发热、咳嗽、嗅觉味觉减退等新冠“十大症状”要及时报告；如有急危重患者、孕产妇、慢性病等就医需求的，可向居住地网格员提出申请，“点对点”到医院就诊。

静默管理期间实行人员非必要不离瑞，因公、因病、因丧、因学等特殊情况确需离瑞的持48小时内两次（间隔24小时）核酸检测阴性证明，通过“微美瑞丽”小程序申请离瑞。违反防疫规定的，将严肃追究法律责任。

从三年前疫情爆发开始，瑞丽已经历过多次封城，时间超过160天。去年10月28日，曾在2018年任瑞丽市副市长的戴荣里发文《瑞丽需要祖国的关爱》为瑞丽公开请命，呼吁官方应该给予瑞丽大量的财物支持，一度让陷入封城困境的瑞丽受到舆论和官方关注。