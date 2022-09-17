新任美国驻港澳总领事梅儒瑞履新

新任美国驻港澳总领事梅儒瑞（Gregory May）星期五（9月16日）抵港履新，接替7月离任的史墨客（Hanscom Smith）。梅儒瑞表示，对于能成为美国人民在香港及澳门的代表感到荣幸，期待结识不同界别人士，继续发展和推进双方关系、共同利益和价值观。

根据美国国务院官网和梅儒瑞的领英（LinkedIn）个人页面的资料显示，被誉为“中国通”的梅儒瑞在2000年投身外交工作，之后曾在美国驻广州总领事馆和在北京的美国驻华使馆任职。他在2016年8月至2019年7月出任美国驻沈阳总领事，之后担任美国驻蒙古使馆“二把手”，近期返美述职。

在成为外交官前，梅儒瑞曾在华府外交政策智库（尼克逊中心）担任中国研究助理总监及研究助理。1993年至1996年，梅儒瑞在台北国际社区英语电台担任记者，同时也是《新闻周刊》的通讯员。

此前有熟悉美国国务院思路的知情人士说，美国决定派遣一名在大中华地区有多年经验的职业外交官，部分原因是为了避免华盛顿与香港、北京官员的紧张关系加剧。

北京2020年在香港实施《香港国安法》，美国随之对香港官员实施制裁，令美港关系降至冰点。

卸任的美国驻港澳总领事史墨客今年7月在离任演说中，直指中国政府在香港实行国安法，削弱香港自治权，敦促北京“让香港做回香港”。