中国投资者计划用28.3亿美元在津巴布韦建电池金属园区

津巴布韦政府批准了一项由中国投资者提出的计划，这项计划准备在津巴布韦建立一个耗资28.3亿美元（39.8亿新元）的电池金属园区，加工包括锂、铂和镍在内的金属。这项计划也是津巴布韦振兴经济的最新计划。

根据彭博社报道，一份文件显示，香港怡高国际投资有限公司（Hong Kong Eagle International Investment Holding）与宏高投资有限公司（Pacific Goal Investment）打算开发一个综合工业园区，包括锂盐和硫酸镍工厂，以及一个镍铬合金冶炼厂。不过，公司文件没有项目融资的细节。

上述消息也得到了津巴布韦矿业部长普丰瓦·库纳卡（Pfungwa Kunaka）的证实。矿业部副部长波利特·坎巴穆拉（Polite Kambamura）说，双方在星期五晚些时候就该计划签署协议。

库纳卡在电话中说：“该项计划对我们而言是一个重要的里程碑”。

上述文件显示，这个30至50平方公里的电池金属园区预计将在2025年底前完工。将坐落于津巴布韦首都西北部约48公里的马平加一带。

金属园区计划设立两个300兆瓦的发电厂，每个耗资2.5亿美元，为各个炼油厂提供电力。第一个发电厂预计在2024年完成，第二个在一年后完成。其他拟议的基础设施包括一个耗资10亿美元的硫酸镍厂，一个耗资5亿美元的镍铬合金冶炼厂，以及一个耗资4.5亿美元的锂盐厂。

怡高国际说：“新能源特别经济区工业园的目标是发展以锂、镍等新能源金属为代表的产业价值链，提高矿产品的附加值，形成扎根非洲、拥抱世界的新能源生产基地”。

锂矿因为电动汽车而加速转变、价格飙升，这一情况让投资者对津巴布韦产生兴趣。深圳盛新锂能集团股份有限公司和中矿资源集团有限公司正在建立一家合资企业，以勘探锂矿，浙江华友钴业股份有限公司计划投资3亿美元，开发该国东北部的阿卡迪亚锂矿。

津巴布韦过去还宣布了其他几个重大项目，但都没有实现。津巴布韦总统埃默森·姆南加古瓦（Emmerson Mnangagwa）自2017年11月上台以来，政府已经宣布了超过270亿美元的投资计划，但津巴布韦几乎没有什么成果。由俄罗斯和塞浦路斯投资者支持的铂金矿项目进展甚微，津巴布韦振兴一家国有肉类加工企业的计划也是如此。