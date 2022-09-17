云南将对三孩补贴5000元人民币

中国云南省为实现三年内缓解出生人口下降趋势出台新政，将对满足条件的二孩、三孩分别发放2000元（人民币，下同，约403新元）、5000元的一次性生育补贴。

据澎湃新闻报道，云南省委省政府星期五（9月16日）公开了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的实施方案》。方案提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，人口出生下降趋势缓解，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比基本正常，人口数量、素质、结构逐步优化等。

在降低生育成本方面，方案提出，2023年1月1日至2025年12月31日，对新出生并户口登记在云南的二孩、三孩分别发放2000元、5000元的一次性生育补贴，并按年度发放800元育儿补助；对新出生并户口登记在云南的婴幼儿购买意外伤害险给予每人每年50元参保补贴。

方案也鼓励各地探索生育假期用工成本合理分担机制，对企业为女职工产假期间缴纳的社会保险费，给予适当补贴。

据报道，上述生育补贴工作由云南省人社厅、省财政厅和省卫健委牵头，各市州党委和政府落实。

在降低教育成本上，方案提出，持续提升普惠性托育园、幼儿园覆盖率，建立适当延长在园时长或提供托管服务制度。巩固拓展“双减”、“双升”成果，进一步强化学校教育主阵地作用，加强校外培训监管，有效减轻家庭教育支出和家长精力负担。

在保障女性公平就业权益方面，方案提出，支持学校、医院等女职工比例较高的用人单位以岗位“机动用工池”方式，保障产假、护理假、育儿假、哺乳假等政策落实。为因生育中断就业的女性提供免费再就业培训指导，优先安排公益性工作岗位，并按规定给予自主创业者扶持等。

公开资料显示，2021年末，云南全省常住人口4690万人，较2020年年末减少32万人。2021年全年出生人口44万人，出生率为9.35‰；死亡人口38万人，死亡率为8.12‰；自然增长率为1.23‰。2019年，云南全年出生人口61.2万人，自然增长率为6.43‰。

另外，云南省第七次全国人口普查主要数据公报指出，与2010年第六次全国人口普查相比，云南0-14岁人口的比重下降1.16个百分点，15-59岁人口的比重下降2.68个百分点，60岁及以上人口的比重上升3.84个百分点，65岁及以上人口的比重上升3.12个百分点。