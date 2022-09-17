中国农行江苏省分行原行长高友清被判16年半

中国农业银行江苏省分行原党委书记、行长高友清受贿、挪用公款、违法发放贷款案一审宣判，数罪并罚，被判有期徒刑16年六个月。

据新华社报道，上海市第三中级人民法院星期五（9月16日）一审公开宣判高友清受贿、挪用公款、违法发放贷款案，对被告人高友清以受贿罪判处有期徒刑13年，并处罚金500万元（人民币，下同，约100万新元）；以挪用公款罪判处有期徒刑六年；以违法发放贷款罪判处有期徒刑五年，并处罚金10万元；决定执行有期徒刑16年六个月，并处罚金510万元。违法所得予以追缴。

法院经审理查明，1998年至2018年，高友清利用职务便利，为多名私营企业主在授信审批、贷款发放等事项上提供帮助，通过虚假投资、虚设贸易中间环节、低价购房、无偿使用商铺等方式，先后多次收受、索取他人贿赂共计4800余万元。

2012年至2015年，高友清利用职务便利，挪用农业银行公款共计1亿元归个人使用，进行非法活动及营利活动。案发前，高友清已将上述公款归还至农业银行。2009年至2014年，高友清在担任农业银行苏州分行行长期间，违规审批授信，并关照下辖银行工作人员为相关公司违法发放贷款共计11.69亿元。

法院认为，高友清身为国家工作人员，其行为已构成受贿罪、挪用公款罪、违法发放贷款罪。高友清违反国家规定向关系人发放贷款以及向他人索取贿赂2700万元，均应从重处罚；到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可以从宽处理。法院根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度等，作出上述判决。

公开信息显示，今年63岁的高友清是江苏张家港人，长期在江苏省银行系统任职，2014年5月至2017年9月，历任农行江苏省分行党委书记、行长，农行江苏省分行党委委员、行长。2017年9月起退居二线，担任农行江苏省分行巡视员，直至2019年9月退休。

2021年3月，高友清在退休一年半后“落马”，同年9月被双开。