雷军：造车令小米未来五到十年不舒服 但须顺势而为

小米创始人、CEO雷军星期五（9月16日）在社交媒体转发他接受央视采访的视频。雷军在节目中说，决定造车对自己来说就意味着很大的工作量，对小米来说就意味着未来五到十年不舒服，小米顺势而为，而势头变了。

雷军在节目中谈到，“小米要冲击高端，（可）你们是个性价比品牌”是他遇到的最大的误解，“所有高端都有性价比，只是你性价比做到什么程度。”

雷军举例称，一般的电视两千元，小米做了一个100英寸的大电视，卖两万块（人民币，下同，约4000新元），价格是同行十分之一，“我就是笃定了这个东西一定有规模，做到一定的时间是一定能挣钱的，所以初期我们是贴了很多钱做的......当时内部说定五万，我说五万没有吸引力。”

雷军解释称，当时每卖一台电视小米要亏五六千块钱，而现在小米在一百寸电视市场里占了百分之七八十的份额，其他同行全跟进了。

雷军提到，在2021年那个时间点（前），小米在全力把手机做好，“我们当时也提出了很夸张的目标在全力冲刺，在没有完成之前一个企业的资源是有限的，所以我们极度地强调专注，当时无论汽车的话题有多热，我在内部是拒绝讨论汽车的。”

在小米2021年发布会上，雷军表示，小米要向造车进军，“这将是我人生中最后一次重大的创业项目，我愿意压上我人生所有积累的战绩和声誉，为小米汽车而战”。

据悉，2021年1月，小米组织了十个人的筹备组，做了两三个月的调研，去了所有车厂跟两三百人交流。雷军说，“交流完了以后，得出的结论让我挺惊讶的，就是智能电动汽车原来成了消费电子的融合，如果你不干你就落伍了...我们去调研完以后，对我（来说）是挺痛苦的，因为我调研的目的是想说服董事会咱就不要干了，专注把手机搞好，我的初衷是这么想的，得出的结论匪夷所思，就是你不得不干。”

雷军表示，这种“落伍”的感觉就像自己1999年在金山公司全身心地做了三四年软件，环顾四周发现大家都忙着做移动互联网去了，所有的努力好像没有太高的价值，“你曾经认为很伟大的事情，它变得没那么伟大了。”

雷军回忆起，1999年自己花了很多时间思考，然后办了卓越网，2004年，金山无力支持卓越网继续向前，作价7500万美元，把卓越网卖给了亚马逊，对自己又是一层重创。

在谈起“雷总的低谷是普通人达不到的天花板”的说法时，雷军说，“你辛辛苦苦没日没夜办了个公司，办得还不错，但是你没钱了，你这公司活不下去了，你只能出售，你想一想你就知道，起码不是一个愉快的过程。所以那个时候我痛苦了大概大半年吧...那一次对我最大的帮助就是我想明白了，下一个时代是移动互联网时代，也想明白了‘风口的猪’，光有勤奋和努力是不够的，你得掌握运气。”

雷军表示，决定造车对自己来说就意味着很大的工作量，对小米来说就意味着未来五到十年不舒服，小米顺势而为，而势头变了，“今天智能手机肯定不是最尖端的科技了，尖端的科技已经变成了智能电动汽车，它在风口上...这就意味着它可以获得足够的注意力、极其廉价的资本和足够丰富的人才。如果我们小米不在风口上，我们这两个行业是重叠的，我们的人才全跑光了，你小米还拿什么做手机？”