林智坚星期六将现身新竹辅选

前新竹市长林智坚因论文抄袭案退出桃园市长选举后，一个多月未在任何公开场合出现。民进党籍新竹市长参选人沈慧虹星期五（9月16日）透露，林智坚将会在星期六现身新竹，替她站台助选。

据台湾《自由时报》报道，有消息称，在林智坚退出桃园市长选举后，已回防新竹市一段时间，目的是要巩固新竹的绿营基本盘。对此，沈慧虹星期五参加新竹市花园福地土地公庙土地公圣诞活动时向媒体透露，星期六下午她的首场百工百业后援会成立大会，林智坚就会与总统蔡英文及民进党立法院党总召集人柯建铭等人一同出席，为她站台辅选。

针对林智坚深陷论文门和棒球场争议，会否成为选举包袱，沈慧虹强调，这八年来新竹的政绩明明白白呈现，没有谁帮谁站台的问题，这些政绩都是大家一起努力的过程与成果，也都是市民感受到的改变。

此外，针对民众党新竹市长参选人高虹安直指林智坚会成为沈慧虹的选举包袱，沈慧虹则称，高虹安去上韩粉的主流广播节目，还与前新竹市长许明财和前新竹市议会议长谢文进这些国民党的旧势力频繁去“跑摊”，才是坐实“蓝白合”。高虹安不仅更有包袱，恐怕还有更多的背后灵。

对此，国民党籍台北市长参选人蒋万安星期六称，林智坚之前神隐，现在再次复出，就证明民进党死不认错。

蒋万安称，林智坚以为锋头一过、时间过了，民众就会淡忘，就好像船过水无痕，但民众不是这么健忘，民众对于是非对错还是有一定态度跟立场。