尹锡悦会见栗战书：不应让萨德问题成两国关系绊脚石

韩国总统尹锡悦星期五（9月16日）与中国人大常委会委员长栗战书会面时，说不应该让“萨德”问题成为韩中关系发展的绊脚石。双方也同意就萨德问题密切沟通。

据韩联社报道，尹锡悦星期五在首尔龙山总统府接见到访的栗战书时说，韩中今年8月迎来建交30周年纪念日，两国关系自建交以来实现量的飞跃，希望今后30年两国本着互惠互信的精神，推动双边关系实现质的提升。

尹锡悦还在会见栗战书时邀请中国国家主席习近平访韩，称习近平访韩将成为开启韩中关系发展新的30年的重要契机。他还表示，希望韩中两国的共同利益不断扩大，两国国民之间的友好和互信进一步得到深化。

对此，栗战书称，将向习近平报告尹锡悦的邀请，并希望尹锡悦也能在方便时访华。栗战书说，建交30年来，中韩关系在两国领导人的共同努力之下取得了全面发展。两国关系为两国和两国人民带来巨大利益，也为实现世界和平与发展发挥了举足轻重的作用。

针对“萨德”反导系统问题，尹锡悦称，正如两国外长上月会晤时就有关问题形成的共识，两国应保持紧密沟通，不让有关问题成为两国关系发展的绊脚石。韩国总统室介绍，栗战书就两国有必要在敏感问题上密切沟通表示赞同。

尹锡悦还向栗战书介绍了韩国政府的对朝政策路线图“大胆构想”。尹锡悦强调，韩国政府将毫不动摇地推进“大胆构想”，维护朝鲜半岛乃至东北亚的和平稳定。栗战书对此称，他对该构想有了更深的了解，将向习近平报告有关内容。

尹锡悦还强调，韩国将加强与中方的交流与沟通，夯实两国之间的友好感情基础。栗战书对促进双方人员交流的必要性表示认同，并称中国将在有关方面与韩方紧密合作。

据报道，尹锡悦星期五下午4时起接见栗战书约1小时10分钟，双方就韩中关系发展交换意见。