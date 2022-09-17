港律政司司长：不设陪审团的做法不会削弱被告权益

香港律政司司长林定国最近根据《香港国安法》第46条发出证书，指示相关诉讼无须在有陪审团的情况下进行审理的决定，引发社会讨论。林定国星期六（9月17日）对此回应说，不设陪审团的做法不会削弱被告权益，而且不设陪审团的做法更非香港独有，部分推行普通法的西方国家也有类似制度。

林定国在律政司网站上以“秉持司法公正 确保公平审讯”为题发表网志指出，《香港国安法》第46条规定，“律政司长可基于保护国家秘密、案件具有涉外因素或者保障陪审员及其家人的人身安全等理由，发出证书指示相关诉讼无须在有陪审团的情况下进行审理”，有关条文订明在此情况下由3名法官组成审判庭。

林定国说，这是法例赋予律政司司长的权力。法庭也已在多起案件中确认，陪审团审讯的安排并非被告在法律上的必然权利，重要的是律政司司长行使这权力并不会削弱被告人任何合法权益。不设陪审团的做法更非香港独有，部分推行普通法的西方国家也有类似制度，订明若涉及严重刑事罪行，或陪审团会受到不正当干预的情况下，审讯可不设陪审团，以确保司法公正不受影响。

林定国还说，香港是法治社会，司法公正能否彰显，最重要是有独立行使审判权的司法机关，不受任何干涉，让被告人的权益获得充分保障，得到公平的审讯。他强调，凡律政司司长根据《香港国安法》第46条发出证书，案件的审判将不是由一名，而是三名法官负责。这三名负责处理危害国家安全犯罪案件的法官必须是现任法官，除了要符合具备《基本法》中对法官的司法和专业才能等严格要求外，也须恪守司法誓言，无惧、无私，不容任何政治或个人因素影响司法程序及决定。

