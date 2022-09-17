港媒：海南海事局将现场打捞珍宝海鲜舫

有近半百世纪历史的珍宝海鲜舫于今年6月启航离港，行驶至南中国海西沙群岛附近水域因恶劣天气而倾覆，船身全面入水翻转，拖船公司此前称打捞珍宝海鲜舫是不可能的任务，计划凿沉海鲜舫。港媒星期六（9月17日）引述消息指，海南海事局已敲定打捞方案，即将于现场打捞及清除残骸。

根据《星岛日报》报道，消息指，对于搁置于海底礁盘上的海鲜舫残骸，海南海事局目前已敲定打捞方案，并即将于现场打捞及清除。局方会依照法律法规的规定监督管理工作。

珍宝海鲜舫在6月由拖船拖离香港，运往柬埔寨期间遇遇风浪沉没，但海事处随后收到船东报告，指珍宝和该拖船仍在西沙群岛一带水域海面，船东会继续跟进处理。据报道引述涉拖船公司董事称，珍宝8个浮力舱中，仍有6个运作，但已翻船，强调因保险问题，打捞珍宝已完全不可能，船主及保险公司正计划安排潜水员破坏其他浮力舱，凿沉珍宝令其沉没海底。

三沙海事局所属的海南海事局早前回应媒体查询时说，珍宝海鲜舫在倾覆时已翻转，船底朝天，珍宝海鲜舫船体已破损并搁置于海底礁盘上，其上层建筑已解体，但水位低潮时，部分船底仍会露出水面，会督促拖船公司依法“尽快履行其打捞清除义务”。另据全球船舶追踪网站MarineTraffic显示，海鲜舫拖船“在元九号”于7月6日起于三亚附近海域出发，并于上月底抵达韩国釜山。

