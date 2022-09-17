美媒：美国防部将台湾事务纳“中国办事处”管理

美媒报道，美国五角大楼决定将分管台湾政策的事务处从东亚办事处移出，转交给“中国办事处”办理。但此举引来批评，认为在台海局势日渐升温之际，这一变动将向北京发出“错误信号”。

据美国政治新闻网Politico星期五（9月16日）报道，美国国防部发言人萨波（John Supple）证实，五角大楼正在将管理台湾政策的事务处从东亚办事处移出，并转交给国防部分管“中国事务”的副助理国防部长蔡斯（Michael Chase）管理。

萨波强调，这一变化只是政府部门架构的变动，旨在提升部门内部的协调和办公效率，也能让工作人员及领导层与包括国务院在内的其他部门的架构保持一致。他还说，这一变动不意味着美国的“一个中国”政策、对盟友作出维护自由和开放印太平洋的承诺有任何改变。

不过，特朗普政府时期的美国国防部印太安全事务部助理部长薛瑞福（Randy Schriver）认为，一旦将负责台湾政策的事务转交由“中国办事处”办理，难免会令台湾得到的关注变得更少。他说，有鉴于中国大陆的规模，台湾将不可避免地成为一个子集。

薛瑞福也认为，北京很可能会对此举持赞成态度，因为这很符合“台湾是中国的一部分”的论述。

曾在特朗普政府担任国防部分管东亚事务的副助理部长克林克（Heino Klinck）也认为，五角大楼此举是在无意地、且天真地向北京释放信号，即美国与台湾的关系是美国与中国大陆关系的一个子集。

克林克表示，他担忧的是，美国可能将再次无意地向台湾、北京、乃至于全球释放一个信号，即在美国众议院议长佩洛西访台导致许多人称之为“第四次台海危机”之后，美国正在进行政策调整，并作出有利于北京立场的政策改变。

在特朗普执政之前，中国大陆和台湾的事务均由美国国防部副助理部长分管，与日本、韩国和澳大利亚等国家合并为东亚办公室的管辖范围。但在特朗普执政的2019年6月，美国国防部设立了一个专门负责中国事务的办公室，从东亚办公室抽离出来，而台湾事务则继续保留在东亚办公室。

美国太平洋司令部前高级顾问萨耶斯（Eric Sayers）认为，从组织层面来说，继续把台湾事务留给东亚办公室处理更加合理，因为这些地区都与美国有深厚军事关系。