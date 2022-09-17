贵州织金县交通局党组书记防控不力被免职

贵州毕节织金县交通运输局党组书记高勇因在疫情防控期间，对社会面管控执行不到位被免职。当地星期六10时起主城区实行更加严格临时静态管理，直至全县实现社会面感染“动态清零”目标。

根据“织金发布”微信公号发布的通报指出，高勇作为织金县交通运输局主要负责人，对疫情形势认识不足，责任压得不实，工作措施不力，不深入不具体，对交通运输保障车辆驾驶人员管理混乱，社会面管控措施执行不到位，造成严重不良影响。经织金县委常委会9月16日会议讨论决定，高勇不再担任织金县交通运输局党组书记、局长职务，其行政职务按法定程序办理。

通报指出，当前织金疫情防控歼灭战正处于关键时期，尽管疫情防控指挥部三令五申，但依然有少数中共党员领导干部存在麻痹思想、侥幸心理，对疫情防控严峻形势认识不够，工作推进力度有差距。

通报要求全县各级党组织、广大党员干部要进一步提高政治站位，切实转变工作作风，对疫情防控各项指令必须迅速、坚决贯彻执行，集中精力把疫情“围住、捞干、扑灭”，确保全县人民生命安全和身体健康。疫情防控指挥部将持续加大追责力度，对履责不力、作风不实的从严从快处理。

此外，针对织金县部分区域疫情呈现多点散发态势，当地星期六10时起主城区实行更加严格临时静态管理，直至全县实现社会面感染“动态清零”目标。

通告规定，在临时静态管理期内，除核酸检测、民生保供、垃圾处理、行政执法、医疗救助等活动外，各小区居民严格落实静态管理要求，高风险区做到“足不出户、服务上门”。其他小区只保留一个出入口，由社区和网格单位实行24小时值班值守，所有人员除就医、到指定配送点采买物资等特殊情况外一律居家，严禁在任何地方聚集、扎堆。对违反本通告在公共场所内随意流动、闲逛、聚集的，一律比照密接者管理规定送集中隔离场所隔离管理，隔离管理产生费用由个人自理。全县机关事业单位除疫情防控任务和维护城市基本运行的人员外，一律居家办公。各单位要加强内部人员管理，如发现有公职人员非因疫情防控工作或其他非必要工作在街面行走、办私事的，除依法依规严肃处理其本人外，还将追究单位负责人的领导责任。

通报还要求加强对各卡口过往车辆检查，除疫情防控、城市和农村运行保障、应急处置、紧急就医等特殊应急车辆外，其余车辆一律禁止上路行驶。对拒不执行疫情防控交通管制措施，逃避卡口盘问检查、违规夹带货物或人员、强行闯关冲卡等行为，一律严格依法从重从快处置。

超市、农贸市场、药店等保障民生必须的重点场所一律暂停线下销售，居民不再凭通行条外出采买物资，所需物资通过“蔬菜包”“药物包”等方式配送到指定点以供采买，实行“分时有序、错峰取物”。对私自开门营业，囤货居奇扰乱疫情防控工作，造成社会秩序混乱的，一律严格依法从重从快处置。

对擅自出户、擅离居住小区、故意破坏隔离围挡围墙、辱骂殴打防疫工作人员、伪造或恶意传播涉疫情防控负面信息等情形，一律依照相关法律法规顶格严惩；触犯刑法的，一律移送司法机关从快从严依法惩处。