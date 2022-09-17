中国神舟十四号乘组实施第二次出舱活动

距离上次出舱仅16天，中国神舟十四号航天员星期六（9月17日）实施第二次出舱活动。

据中国载人航天工程办公室发布的消息，北京时间9月17日13时35分，航天员蔡旭哲成功开启问天实验舱气闸舱出舱舱门。至15时23分，航天员蔡旭哲、陈冬先后成功出舱。

这是神舟十四号乘组实施的第二次出舱活动，也是蔡旭哲首次执行出舱活动任务。现场直播视频显示，蔡旭哲出舱后在太空挥手致意，并向地面工作人员表示自己“感觉良好”。

目前，两名出舱航天员已完成安装脚限位器和舱外工作台等工作，后续将在小机械臂的支持下，相互配合开展舱外助力手柄安装、载荷回路扩展泵组安装、舱外救援验证等作业。

航天员刘洋在核心舱内配合支持两名出舱航天员开展舱外操作。

另据央视新闻报道，神舟十四号航天员乘组9月2日完成首次出舱活动，并先后完成了出舱活动恢复、机械臂测试与操作、第二次出舱活动准备等工作，持续开展空间材料研究、高等植物培养等空间科学实（试）验项目。

对于神舟十四号航天员短期内再次出舱的原因，航天科技集团五院总体设计部专业副总师潘顺良解释说，这跟空间站的任务规划有关系。

潘顺良说，这次神十四乘组任务量很饱满，因为后面马上梦天实验舱也要发射，梦天实验舱发射之前，空间站的组合体还要进行一个转位工作。转位之后（空间站）就是“L”型构型，但是“一”字形构型更适合出舱。比较紧密的出舱任务刚好可以验证常态化的出舱。

他还说，两次紧密的任务所验证的常态化出舱是空间站必须具备的能力，要想做到就需要航天员与地面飞控人员熟练掌握出舱各项准备工作，多次演习演练，达到天地默契配合。