蔡英文：防疫和疫苗议题勿成选举口水战

台湾政坛近期传出政府阻挡民间购买冠病疫苗，引发争议，台湾总统蔡英文星期六（9月17日）表示，感谢去年鸿海永龄基金会、台积电、慈济在疫苗采购过程中的协助，并希望不要将防疫和疫苗的议题当成选举口水战。

蔡英文星期六在面簿发文称，选举是一时的，全体防疫团队的专业、以及全体台湾民众的健康，才是真正重要的。将防疫和疫苗议题当作选举口水战，变成负面选战的攻击手段，对防疫一点帮助也没有。

蔡英文说，虽然今年底有选举，但是执政团队依然坚守岗位，丝毫没有松懈。因应疫情变化，除了动态调整防疫措施，也持续积极采购疫苗，就是要确保台湾民众健康。

她说，从全球疫情暴发以来到现在，台湾政府共采购了6841万剂各种厂牌的疫苗；加上民间和国际的捐助，台湾将总共有9267万剂疫苗。目前政府也已先订购300万剂次世代疫苗，今天第一批80万剂抵达台湾之后，其他的也将陆续到货。这批次世代疫苗，预计将从下周起分阶段开放施打。

蔡英文称，自从疫情发生以来，中央疫情指挥中心的同仁，不眠不休地投入防疫工作，就是为了制定更妥善的防疫措施，和所有在不同岗位上的防疫工作伙伴一起，带领全体台湾民众稳健防疫。

贴文一发出，中央流行疫情指挥中心前指挥官、民进党籍台北市长参选人陈时中就在贴文下方留言，“谢谢总统的肯定和鼓励”。陈时中说，对抗疫情是人跟病毒的战争，指挥中心的团队一直以来都非常努力，也相信不只防疫团队，所有台湾人对台湾或对世界，在防疫史上都有做出贡献。

不过部分网民对陈时中的留言并不买单，称“欣赏蔡总统，但一点都不欣赏你，个人觉得是你团队强，并不是你”“一直以为防疫是跟病毒的战争，但走到后来我发现百姓与既得利益者的战争”，表达对陈时中的不满。

曾经采购500万剂辉瑞BNT冠病疫苗捐给政府的疫苗采购推手、慈济慈善事业基金会执行长颜博文9月10日透露采购过程中接到政界、工商界大老来电，劝他“买不到的不要浪费力气”，再次引发民进党政府阻挡辉瑞疫苗进口的争议，陈时中也成为政治对手的批判焦点。