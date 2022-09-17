长沙电信大厦消防设备存在“超期运行”问题

位于湖南长沙市区内的中国电信大厦星期五（9月16日）下午发生火灾。据报道，该大厦本月初通报消防维修项目招标失败，并曾提及“消防设备超期运行”问题。

湖南电信发布通报称，中国电信湖南公司荷花园电信大楼当天下午3点30分左右外墙起火，起火具体原因正在调查，暂时没有发现人员伤亡。

根据《每日经济新闻》报道，中通服供应链管理有限公司湖南分公司的（以下简称湖南中通服）电子招标平台显示，中国电信湖南分公司曾于8月中旬就2022年荷花园大院第二长途电信枢纽楼消防维修项目-火灾报警、防排烟系统进行招标。招标涉及的主要评估产品品类为CP01685火灾自动报警系统。

资料显示，中通服供应链管理是中国电信集团旗下从事供应链管理服务的全资子公司。

招标公告中提到，荷花园大厦由枢纽楼以及东西附楼组成，枢纽楼地上共41层，地下两层，属于超高层建筑。目前荷花园大厦消防设备存在超期运行、部分设备设置不符合现行国家标准规范，火灾报警系统、防排烟系统仍存在较大的安全隐患。项目预估总金额440.96万元（含税，人民币，约88.8万新元)。

不过，湖南中通服电子招标平台9月5日发布公告称，上述招标失败。据称，该投标截止时间为9月1日9时30分（北京时间）。经评审，项目有效投标不足3个且明显缺乏竞争，本次招标失败。

