吴尊友：重庆报告“首例”猴痘病例之外存漏网病例可能性很小

重庆市发现境外输入猴痘确诊病例，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友回应是否还有漏网病例时称， 在重庆报告 “首例”猴痘病例之外存在漏网病例的可能性非常小，基本可以忽略不计。

针对中国大陆首次通报猴痘病例，吴尊友星期六（9月17日）在微博发表长文称，中国大陆冠病防控的“外防输入”措施，为防止猴痘疫情输入发挥了重要的保护屏障作用。这次重庆报告的猴痘病例，就是在冠病防控入境“7+3”隔离措施中发现的。

吴尊友称， 在重庆报告 “首例”猴痘病例之外存在漏网病例的可能性非常小，基本可以忽略不计。

不过，他也强调， 虽然目前可能没有漏网的，但不代表将来没有漏网的。由于猴痘的潜伏期多在6-13天，随着猴痘疫情的继续扩散和中国入境人数的不断增加，超出冠病七天隔离观察期的猴痘感染者流入社会层面的可能性将会逐渐增加。

因此，他认为加强社会层面的猴痘疫情监测和预防工作是必要且非常重要的。

在预防方面，吴尊友指出， 猴痘病毒与天花病毒具有相似性，具有交叉免疫保护作用。也就是说，曾经接种过天花疫苗的人，对预防猴痘具有保护作用。

从人群年龄结构来看，中国42周岁以上的人，即占总人口约一半以上的人群都对猴痘具有免疫力，因此，吴尊友认为没有必要人群普遍接种疫苗来预防猴痘，加强重点人群疫情检测，疫苗接种集中在高风险人群，就能达到控制疫情的效果。

吴尊友提出五点建议预防猴痘，包括不要同外国人发生肌肤直接接触；不要同近期（三周内）从境外回国的人发生肌肤接触；不要同陌生人发生肌肤接触；注意做好手卫生；使用公共厕所时，如果使用座便器，尽可能使用一次性坐便纸，或用酒精湿纸巾或蘸热水的纸巾擦拭后再使用。

重庆市星期五发现一个境外输入猴痘确诊病例，据重庆市卫生健康委消息，该病例为国外中转重庆入境人员，在进行入境人员冠病防疫集中隔离期间，发现皮疹等症状，经检测后诊断为猴痘病例。

中国网络星期六出现成都市“百寿路出现猴痘病例并隔离”相关消息，引发网民担忧，成都市金牛区疾病预防控制中心随后发布公告称，经核实，金牛区未接到发现猴痘病例相关情况报告，上述消息为谣言，并呼吁网民不造谣、不信谣、不传谣。