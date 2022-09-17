卢宠茂：港府正积极探讨“0+7”检疫安排

香港医务卫生局局长卢宠茂称，香港近一星期的冠病确诊病例有希望达到平台期，甚至有回落的迹象。他透露，香港特区政府正向放宽入境检疫的方向前进，积极考虑“0+7”安排。

综合香港商业电台和《南华早报》报道，卢宠茂星期六（9月17日）在电台节目《政经星期六》上说，近10天的污水检测病毒量正逐渐回落，但他也提到，香港市民在中秋节的检测频率较少，呈报数量也较低，造成病例回落的假象，但聚会增加等因素仍可能导致病例出现波动，因此仍要再观察一段时间。

香港星期六通报8278起冠病确诊病例，与本月较早时候通报的1万多起相比，有了下降的趋势。

卢宠茂说，如果疫情控制得好，能进一步放宽社交距离措施，港府也正朝着通关的方向前进，但目前还没有通关的时间表。

被问及是否会在11月举行金融高峰会议和七人橄榄球赛前开放免检疫通关时，卢宠茂说，港府进一步放宽检疫措施的方向是正确的，但必须谨慎行事，以避免政策翻转。

他强调，香港是国际城市，须改善对外政策，提升对外连接。国家要求香港除了背靠祖国，也要联通国际，与中国大陆通关是家庭，与国际通关是事业，两样都不会放弃，也不会是零和游戏。

卢宠茂还说，港府正向放宽入境检疫的方向前进，正检视数据，积极考虑“0+7”安排。

他还指出，港府一直在与中国大陆就通关事宜保持沟通，早前深圳将健康驿站名额减到每天1000个，经审视后回升到每日1500个，希望日后不需要再减。

至于前往中国大陆人士在香港逆向隔离的建议，卢宠茂说，由于此事涉及复杂的安排，或涉及要在指定关口过关，港府会尽快处理。

另外，针对香港医管局前行政总裁梁栢贤早前不点名质疑有人“拖复常后腿”，卢宠茂说，他不会回应其他评论，自己有责任就抗疫政策回应。

卢宠茂说，医管局及卫生防护中心在疫情下的工作量是“海啸”量级，不时有不理解前线医护压力的人“食花生”（袖手旁观看热闹）。他强调，自己尊重专家的不同意见，但政府希望与专家达成共识，令政策一致。