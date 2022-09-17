万科旗下万物云将在香港上市 为今年最大规模

中国房产开发商万科旗下物业管理服务商万物云即将在香港交易所挂牌，成为今年港股是场最大规模的首次公开发行（IPO）。

据澎湃新闻报道，万物云星期五（9月16日）发行针对香港市场的专场新闻发布会信息，称万物云已完成招股书注册，预计于下周一（9月19日）开始正式IPO路演。

据万物云披露的信息，此次发行规模预计8亿元（美元，下同，约11.25亿新元）至9亿元，将成为2022年至今港股市场规模最大的IPO。

此次IPO吸引的基石投资人包括淡马锡、瑞银资管、中国城通控股以及旗下的中国国有企业混合所有制改革基金、润晖投资、HHLR基金及YHG投资、Athos资本等，基石投资金额约2.8亿美元。万物云预计在本月内完成上市。

万物云官网显示，万物云前身为万科物业发展股份有限公司，成立于1990年。2020年10月31日，万科物业发展股份有限公司正式更名为万物云空间科技服务股份有限公司（简称“万物云”）。作为物业管理服务提供商，万物云的业务模式主要分为三大业务板块：社区空间居住消费服务；商企和城市空间综合服务；AIoT及BPaaS解决方案服务。

万科于2021年11月5日正式公告，拟分拆万物云在港交所发行境外上市外资股（H股）股票并上市。今年4月1日，港交所网站显示，万物云向港交所正式递交上市申请。今年7月，关于分拆万物云境外上市的申请获得中国证监会核准。9月1日，万科分拆万物云境外上市通过港交所聆讯。