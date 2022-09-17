林智坚为“新竹光荣”因自己受影响道歉

新竹市前市长林智坚因论文争议沉寂多日后，星期六（9月17日）复出替民进党籍市长参选人沈慧虹站台辅选，他在致词时为“新竹光荣”因自己受到影响而致歉。

据台湾《联合报》报道，林智坚星期六出席沈慧虹百工百业后援会成立大会，现场有约3000人。他在台上致辞时说，“因为智坚的关系，让新竹队，让新竹光荣在这段时间受到影响”，向大家深深一鞠躬致歉。他也表示，希望大家支持沈慧虹，不让新竹倒退。

林智坚称，新竹是一个骄傲的城市、光荣的城市，不过过去因桃园选举，让新竹市受到别人抹黑攻击，新竹光荣突然抹上一层阴霾。林智坚也称，今天来到现场，大家对他说最多一句话就是“智坚加油”，“大家放心，我会加油”。

林智坚也透过多张建设前后照片，向乡亲细数自己担任市长七年多以来带给新竹市的改变，包括港南运河风景区、南寮渔港、前后站地下道、火车站等地方。他强调，新竹市是世界的新竹，是绝对骄傲光荣的城市，不能因为选举攻击把一切抹掉。

林智坚也细数各项自傲的政绩，包括通学步道、赏蟹步道、南寮大道等，解决交通问题改善，这些都是新竹过去的市长做不到的东西，并强调沈慧虹一直都在身边努力。

林智坚也主动谈及新竹市立棒球场，强调棒球场过去讲了2、30年，没有人做得到，市府努力跟中央争取经费，虽然启用有一些情况，“我跟大家报告，100件1000件1万件工作在做，有一件可能做得不好”，就来改进，做得更好。

林智坚力推沈慧虹有交通专业，也是过去市府各项成功建设的重要推手。他透露，最近不少老朋友鼓励他不能失志，也强调自己不会；也有朋友说要他尽快帮沈慧虹，自己也责无旁贷，他们说很担心旧势力班师回朝，让进步力量倒退。

林智坚也批评，民众党新竹市长参选人高虹安是户籍迁到新竹，但人不在新竹，总把新竹嫌的一无是处，还称新竹有一半里长支持她，“这有可能吗？”林智坚也砲轰国民党新竹市长参选人林耕仁生意做很大，应该把重心放在他的事业上。林智坚说，内部民调三人不分上下，希望大家支持优秀有专业、在地经营最久的沈慧虹。