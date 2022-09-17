河南首批烂尾项目专项借款50亿已下达郑州

中国河南省为推动烂尾项目复工建设，首批专项借款50亿元（人民币，下同，约10亿新元）已下达郑州。

据大河网报道，河南省人民政府新闻办公室星期六（9月17日）举行新闻发布会，省住房城乡建设厅党组副书记、副厅长王艺指出，去年下半年以来，由于宏观经济形势变化、行业周期性调整、结构性矛盾和疫情冲击等多重因素叠加，房地产市场出现阶段性困难，保交楼、稳民生任务凸显。

王艺称，省委省政府指导各地因城施策出台稳地价、稳房价、稳预期政策文件，因应生育、养老等政策配套，调整限购限售规定，实施差别化住房信贷政策，实现首套房贷款利率、首付款比例双下降，有效降低个人住房消费成本；累计发放购房补贴1.89亿元、契税补贴1.15亿元，为受疫情影响的1万零698名职工办理公积金延期还贷，涉及贷款余额22.2亿元；鼓励购买存量商品房用作保障性租赁住房、人才公寓，有力支持了人才购房落户和城乡居民合理住房需求。

王艺说明，压实属地责任，建立“一楼一策一专班一银行”机制，分类施策化解。今年以来，推动694个停工烂尾项目复工建设，实现50个停工烂尾项目竣工交付，200个项目配套设施得以完善，44万7000套房屋办理了不动产首次登记。

此外，还推动省级和郑州市分别设立100亿元额度的房地产纾困基金，大力争取国家政策性银行专项借款，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付，第一批专项借款50亿元已下达郑州。压实开发企业保交楼主体责任，多渠道处置资产、股权，筹集资金、瘦身自救；对抽逃资金涉嫌违法犯罪的，依法严厉打击追讨，全省公安机关已侦办涉问题楼盘刑事案件69起，形成了有力震慑。