秦刚：维护世界粮食安全是中美共同责任

中国驻美大使秦刚说，促进农业可持续发展，维护世界粮食安全，是中美两国共同的责任。

据中新社报道，秦刚当地时间9月16日在美国密苏里州圣路易斯市出席中美气候智慧型农业圆桌会，并实地考察当地农场耕作情况。

圆桌会在美大豆出口协会总部举行。美农业部代理副部长帮办贾森·哈夫迈斯特、中国农业农村部国际合作司副司长韦正林，中美农业领域企业代表和专家学者等线上线下共同出席。

秦刚在致辞中说，随着中国高质量发展的不断推进，对农业绿色发展技术和服务的需求，将不亚于对农产品的需求。中方愿意继续敞开大门，与那些希望真诚合作的美方企业、机构和农民，分享这个广阔市场带来的巨大机遇。

秦刚说，中美同为农业大国，着眼长远，促进农业可持续发展，维护世界粮食安全，是两国共同的责任。前不久，他与美国农业部长维尔萨克就中美农业继续开展合作对话达成许多共识。这次气候智慧型农业圆桌会，就是双方深化信息交流的一次务实之举。

哈夫迈斯特说，中美在农业领域保持长期良好合作具有重要意义，双方应持续发挥领导力，强化农业领域合作，探索最佳农业实践，共同在保障全球粮食安全、应对气候变化上发挥重要作用。我们需要与中国等伙伴国家协调合作、交流互鉴，推动技术创新和产业融合。

美腹地中国协会会长霍顿说，农业让世界不同国家和地区建立联系并为此搭建合作桥梁，过去40年的合作给美中双方带来丰硕成果。美腹地中国协会将继续秉持该价值观和原则，推动美中关系和农业合作向好，在未来继续实现共同的利益。

美大豆出口协会会长苏健说，气候变化让人们比以往任何时候都意识到可持续农业的重要性，美中都有责任为消费者、为子孙后代采取行动。美中双方应专注于探索气候智慧农业合作的具体项目，继续成为该领域的真正引领者。

中美业界参会人员分别从理念、政策、科技、投资等角度介绍了各自推动农业可持续发展的情况，并互动探讨未来合作方向。

