体坛盛事接连取消 港议员促尽快放宽检疫措施

香港行政会议成员、经民联立法会议员林健锋对体坛盛事接连取消感到失望，呼吁港府尽快放宽检疫隔离措施。

据星岛日报报道，林健锋星期天（9月18日）在电台节目上说，政府应尽快放宽检疫隔离措施，以免更多原本要在香港举办的大型国际活动取消。

林健锋说，若确诊个案在中秋假期后一段时间无大幅上升，政府应尽快放宽检疫至“0+7”或“0+3”安排，如果到年尾至明年初才放宽恐为时已晚。他又指，在外地做核酸检测不容易，建议港府取消上机前核酸检测要求。

林健锋续指，疫情对于入境检疫限制造成障碍，有逾10万的专业人士选择离开香港，其中会计界人才流失惊人，政府要思考如何吸引人才在香港落地生根。他也说，有部分移居的港人因当地的生活质素与香港不一样，最后选择回流，香港仍有自身优势挽留人才。

香港至今仍是全球防疫措施最严格的地方之一，包括要求绝大部分旅客进行强制性酒店隔离。香港田径总会16日宣布取消原定今年11月20日举行的香港最大的体育盛事之一渣打马拉松比赛，理由是香港最新的疫情情况以及港府迟迟未批准比赛。

同日，香港最大型的远足慈善筹款活动乐施毅行者主办方也宣布，由于当局仍对减少人数的现场比赛计划抱有疑虑，将把该项于11月28日至12月18日举行的活动转为虚拟活动。

香港龙舟总会17日也在社交媒体透露，由于现行访港旅客检疫及隔离安排，仍然较其他国家或地区严格，国际龙舟联合会决定将原定明年8月在香港举办的2023年世界龙舟锦标赛改由泰国举办。