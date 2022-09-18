部分地区市场回暖 中国房企拿地积极性提高

随着部分地区土地市场企稳回升，中国房企参与拿地的积极性提高，多家上市房企近期披露了大额拿地公告。

据中国证券报报道，9月15日，杭州今年第三轮集中供地收官，本轮推出的19宗涉宅地块全部成交，总成交规划建筑面积207.6万平方米，成交总价427.95亿元（人民币，约86亿新元），平均溢价率为4.5%。本次出让规则沿用“限房价、竞地价、定品质、线下一次报价、摇号”的方式。其中，有八宗地块竞价达到上限，进入一次报价环节。

克而瑞研报显示，杭州第三轮集中供地以中高端改善项目为主，主城区供应比例大幅增加。上城、拱墅、西湖及滨江等主城区供地数量合计达到13宗，占比接近七成。杭州主城区尤其是高端改善板块的置业热度较高。在精准供地背景下，房企参拍积极性有所提高，万科、保利、华润等企业均参与了竞拍。

广州规划和自然资源局网站也发布了第三轮集中供地信息，共出让20宗涉宅用地，计容总建面约389万平方米，起拍总价538亿元。本轮土拍规则流程进一步简化，由此前的“限地价+竞自持+摇号”调整为“限地价+摇号”。其中，荔湾区芳村大道南以东地块起始价高达187.6亿元。

不少上市公司积极参与土拍，有的公司竞得多宗地块。

滨江集团公告称，9月15日公司竞得杭政储出[2022]61号、杭政储出[2022]65号和杭政储出[2022]66号3宗地块，土地价款分别为26.33亿元、13.19亿元和29.59亿元，土地权益均为100%。不过，滨江集团表示，公司在上述项目中所占权益比例可能发生变化。

保利发展9月7日晚间披露，公司新增加房地产项目10个。值得注意的是，在这10宗地块中，有七宗是挂牌取得，两宗合作取得，一宗收购取得。其中，三宗地块位于广州市。根据保利发展公告，广州市黄埔区隧南路北侧地块需支付价款约15.72亿元，广州市荔湾区兴渔路东侧地块需支付价款约23.66亿元，广州市南沙区金岭南路西侧地块需支付价款约9.43亿元等。

业内人士告诉中国证券报，8月份不少房企销售逐步企稳，带动拿地积极性提高。

克而瑞研报显示，8月中国百强房企实现销售操盘金额5190.1亿元，环比基本持平，同比下降32.9%，降幅略有收窄。