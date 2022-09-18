成都9月19日起将有序恢复生产生活秩序

四川省成都市将于9月19日零时起有序恢复生产生活秩序。

成都市疫情防控指挥部星期天（9月18日）发布通告称，在全市上下共同努力下，疫情得到有效控制，防控形势稳定向好。市疫情防控指挥部就自2022年9月19日零时起全市有序恢复生产生活秩序，继续加强常态化疫情防控有关事项通告如下：

一、严格落实疫情防控四方责任。各区（市）县要严格落实属地责任，全覆盖抓好本区域疫情防控工作。各行业主管部门要严格落实主管责任，全面夯实本行业疫情防控监管工作。各企事业单位要严格落实主体责任，持续强化本单位人员和场所疫情防控措施。市民要严格落实个人和家庭防控责任，主动履行疫情防控义务。

二、有序恢复正常生产生活秩序。全市党政机关、企事业单位、生产经营单位等恢复正常工作秩序和生产经营。公交、地铁等公共交通全面恢复运行，各类车辆正常通行。

三、常态化开展核酸检测。市民每周至少完成一次核酸检测。全市恢复愿检尽检便民核酸采样点，为市民提供免费混检服务。进入公共场所和小区（院落），乘坐公共交通工具，须查验72小时内核酸阴性证明。重点行业、重点人群按照规定严格落实核酸检测要求。对未按规定参加核酸检测人员实施赋码管理。

四、加强重点场所和机构管理。各类公共场所和机构要严格执行体温检测、扫码亮码、查验核酸阴性证明、戴口罩等防控措施。商超、农（集）贸市场等场所加强人流引导，避免人员聚集。餐饮企业有序开放堂食经营，不承接大型宴席活动。室外景区景点，文化馆、图书馆、博物馆、美术馆等公共文化服务机构，在严格落实“限量、预约、错峰”前提下有序开放。酒吧、歌舞厅、洗浴场所、棋牌室（麻将馆）、网吧、电子游戏厅、密室逃脱、剧本杀、健身房、游泳馆、室内体育场馆等各类空间密闭休闲娱乐场所，达到疫情防控要求后有序开放，进入须查验48小时内核酸阴性证明。宗教活动场所有序开放。有高中风险区域的区（市）县养老院、儿童福利院、精神卫生福利机构继续实行封闭管理，其余可预约探访。

五、加强聚集性活动管控。坚持非必要不举办，能线上的不线下。近期暂不举办大型会议、培训、会展、文艺演出等聚集性活动。确需举办的，要从严审批，按照“谁审批、谁负责”“谁举办、谁负责”原则，制定疫情防控方案和应急处置预案，参加活动人员需扫码登记，查验48小时内核酸阴性证明。倡导少聚集，少外出，减少不必要的聚餐聚会，红事、白事简办。

六、严格做好学校疫情防控。全市普通中小学、幼儿园有序返校（园）复学，严格校门管理，无关人员不得进入校园，落实校园疫情防控各项措施。高校和中等职业技术学校按照省市疫情防控指挥部确定的时间逐步有序开学，“一校一策”细化学校防控方案，严格做好学生返校途中和返校后防控工作。校内各类人员严格执行核酸检测有关要求。

七、严格离蓉和来（返）蓉管理。离蓉须持48小时内核酸阴性证明。提倡国庆期间市民就地过节，减少跨地市出行。省外来（返）蓉人员严格落实“入川即检”要求。近7天内有中高风险区和涉疫城市旅居史的来（返）蓉人员，以及与病例轨迹重合的人员须第一时间主动向所在社区和单位、入住酒店报备，并配合落实防控措施。严格全流程闭环管理，持续加强境外输入疫情防控工作。

八、坚持做好个人防护和健康管理。市民要当好自身健康第一责任人，主动扫场所码，按要求进行核酸检测，科学规范佩戴口罩，保持社交距离，注意个人卫生，勤洗手、多通风。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，及时按规定就医，不带病上班、不去公共场所。

九、继续严格执行分级分类管控措施。高风险区采取封控措施，严格落实“足不出户、上门服务”，中风险区采取管控措施，严格落实“人不出区、错峰取物”。

通告称，当前国内外疫情防控形势依然复杂严峻，成都市外防输入、内防反弹压力依然较大。全市上下要倍加珍惜来之不易的防疫成果，时刻绷紧疫情防控这根弦，从严落实落细疫情防控各项措施，努力推进经济社会发展，共同守护、共同建设幸福成都。

成都市9月1日宣布全市2100万居民当天傍晚开始“原则居家”，成为今年4月上海封城以来被封控的中国最大城市。9月15日12时起，成都市对连续七天无新增社会面感染者街道实行分级分类管理，除高新、青羊等区域17个街道外，其他区域逐步恢复正常生产生活秩序。