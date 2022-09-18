美国市场失色 全球IPO活动重心东移中国

随着美国股市暴跌和陷入动荡，使得几乎所有大型美国上市交易都前景不明，全球首次公开募股（IPO）活动的重心已经东移到了中国。

据彭博社报道，彭博汇总的数据显示，今年以来亚洲的股票上市交易共计筹资1040亿美元（下同，约1463亿新元），占全球的68%。相比之下，美国市场IPO仅占全球筹资额1530亿美元的14%，可谓这个历来全球最繁忙IPO市场的最差成绩。

亚洲表现强劲主要归功于中国市场IPO交易源源不断，而在多数主要市场，利率上升和经济衰退前景抑制了IPO活动。数据显示，今年全球十大上市交易，有六宗是中国公司在大陆（A股）或香港市场进行的。

“在全球面临通胀和地缘政治紧张局势的2022年，IPO交易的重心已经东移，”高盛亚洲（除日本外）股票资本市场联席主管詹姆士.王（译名）称。他说，由于还有一些规模可观的IPO可能在年底前试探香港市场，这一趋势目前看来是可持续的。

去年全球IPO筹资规模创下了6570亿美元的纪录，其中逾一半是美国市场贡献的，但今年，由于通胀担忧和波动加剧使得估值萎靡不振，并导致投资者避开通常主导IPO活动的高增长公司，美国IPO市场陷入停滞。

不利市况迫使Mobileye NV、Chobani等备受期待的IPO交易纷纷推迟或者彻底泡汤。截至本周为止，今年纽约市场仅迎来一宗规模在10亿美元以上的IPO，那就是私募股权公司TPG的IPO。而亚洲有12宗，中东有四宗。