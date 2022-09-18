台国安局长在泰行程资料曝光 评论员：在海外有被诱捕风险

有网民上星期公布据称是台湾国安局局长陈明通今年7月泰国行的资料，包括陈明通在泰国的通关人头照，以及他下榻的酒店资料。台湾时事评论员对此担心，作为情报长官，陈明通的身份极度敏感，赴海外是大事情，一旦在境外被诱捕，台湾需要进行情资大换血。

一个地点在泰国曼谷的推特账号“Somchai”（@Andreny45652235），在上星期一（9月12日）上载了陈明通和另外三人的人头照，以及印有陈明通英文姓名、包含酒店房号的曼谷半岛酒店收据。Somchai在两天后又上载了乘搭长荣台北至曼谷航班BR0067的乘客名单，日期为7月10日，陈明通的英文姓名就出现在名单内。

台湾风传媒星期天（18日）引述消息人士报道，台湾情治单位看到社交平台爆料的资料，马上查验资料真伪。陈明通入境泰国的通关照片，确实是在泰国机场拍摄的。台湾国安官员称，这张照片应该是陈明通通过证照查验台时，查验台镜头拍下来的照片。

这张照片只有透过官方管道才能向泰国海关、移民局等官方人士取得，民间人士不可能取得，除非泰国入境等官方相关资讯系统遭黑客入侵，被神不知鬼不觉中盗出。

消息人士透露，陈明通赴泰旅游一事被曝光后，除了国安局展开清查之外，因为这起事件涉及到国安，兹事体大，国安局也下令调查局就此事进行追查。

国安官员说，除了国安局长陈明通之外，被爆料的人头照还包括一名女子的照片。国安局及调查局怀疑，在社交平台曝光陈明通的行踪是这名女子所为，情治系统目前正全力追查这名女子的身分，才能厘清这名女子如何取得陈明通入境泰国的通关照片，以及为何曝光陈明通和这么做的用意。

在这之前，网上便流传陈明通曾在7月初前往泰国湄公河旅游。台湾媒体曾报道，在野党人士指陈明通是因前新竹市长林智坚的论文抄袭事件，而用公款到泰国避风头。不过，国安局当时否认陈明通曾在7月初以公款赴泰国观光参访，并说国安局人员有关活动，一向不对外说明。

台湾大学上个月公布，林智坚抄袭论文，建议撤销他的硕士学位，并说陈明通也被检举，后续将另案进行相关调查。林智坚之后宣布退出桃园市长竞选。陈明通是林智坚的大学论文指导教授。

台视新闻网报道，对于陈明通访泰行踪被曝光一事，国安局星期六回应时称“没有评论”，但再次强调，“国安局人员有关活动，一向不对外说明”。

台湾《美丽岛电子报》董事长吴子嘉认为，陈明通赴海外会存在被俘虏、诱捕的风险，国安局局长的安危、安全问题不下于台湾总统的安全问题。

吴子嘉星期六在网络直播节目《董事长开讲》上，形容陈明通前往泰国是一件很危险的事，因为台湾在那里的安全执行力量很薄弱，谁来保护他的安全，会是非常大的问题。

媒体人黄𬀩瀚则在节目上说，根据他粗浅的了解，如果陈明通在泰国是要与泰国或美国国安人员会面，是不会使用一般旅客通关通道，让人拍照，而是使用公务走道，但也不排除陈明通使用一般通道，可能是事先规划好的。

黄𬀩瀚认为，有人将陈明通的通关人头照曝光，目的是要告诉陈明通，他在泰国的整个行程已经被监控。