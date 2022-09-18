成都四名干部泄露防疫信息被立案审查

四川省成都市四名干部因泄露疫情防控工作信息，被立案审查。

据成都纪律检查委员会官方公众号“清廉蓉城”星期天（9月18日）通报，这四名违纪人员是都江堰市委常委、宣传部长李跃，青羊区卫健局党组书记、局长刘咏梅，双流区东升街道党工委书记刘伟，怡心街道党工委书记李德文。

其中，李跃在参加疫情防控工作调度会过程中，擅自用手机拍照，并将照片通过微信发送给私人微信，以致信息外泄，造成严重不良影响。成都市纪委对李跃立案审查。

刘咏梅在参加全市疫情防控工作调度会过程中，擅自用手机拍照，并将照片发送到私人微信群中，以致信息外泄，造成严重不良影响。青羊区纪委对刘咏梅立案审查。

刘伟、李德文在参加全市疫情防控工作调度会过程中，擅自用手机拍照，并将照片发送到私人微信群中，以致信息外泄，造成不良影响。双流区纪委对刘伟、李德文立案审查。

通报要求，抗疫人员要以上述案例为鉴，深刻汲取教训。要清醒认识当前疫情防控的复杂形势，一口气不松，一点力不减；要坚决扛起主体责任，管业务的同时管住干部的思想、作风和纪律；要严守工作纪律，保守工作秘密，做到“言有所律、言有所止、言有所戒”。

通报还要求，对在遵守政治纪律、工作纪律等方面屡禁不止、屡教不改的，严查重处，并追究领导责任，绝不姑息。

成都市9月1日宣布全市2100万居民当天傍晚开始“原则居家”，成为今年4月上海封城以来被封控的中国最大城市。9月15日12时起，成都市对连续七天无新增社会面感染者街道实行分级分类管理，除高新、青羊等区域17个街道外，其他区域逐步恢复正常生产生活秩序。9月19日起，成都市将有序恢复生产生活秩序。