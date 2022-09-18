台东发生6.8级地震 大楼倒塌 列车出轨

继星期六（9月17日）晚发生的6.4级地震，以及陆续不同强度的余震后，台湾东部星期日（18日）下午又发生规模6.8级地震。

综合台媒报道，根据台湾中央气象局消息，台东县池上乡星期日下午2时44分发生6.8级地震，地震深度7公里，全台有感；台湾总统蔡英文说，台湾中央灾防中心已一级开设，政府相关机关都在掌握状况，会做最即时的援救，她并提醒民众后续还有余震可能性，呼吁民众要保持警觉。

在不到两个小时前，台东在下午1时19分才发生5.9级的地震。

星期六晚发生6.4级地震后，台湾截至目前已经发生了多次不同强度的余震。台湾中央气象局早前预测，余震可能还会持续发生，并长达一个月。

另据报道，上述6.8级地震发生后，位于台东花莲县玉里镇的一栋大楼倒塌，并导致三人受困。据台媒最新消息，警方以及消防人员已救出一人。

同时，玉里镇的一处大桥断裂，据报有人车掉落桥下。

花莲东里车站的一处月台也因地震倒塌，并撞击停在一旁的列车，所幸没人受伤。据报道，这辆列车当时载有20人。

台湾气象局地震测报中心主任陈国昌受访时说，这起6.8级地震才是主震，包含星期六晚上的6.4级地震及其他余震，都是属于这起地震的前震。

气象局地震中心课长陈达毅则说，像这种后来追加更大规模的地震过去也曾发生过，目前初步了解，还是倾向与台湾中央山脉断层系统有关。

另一方面，台湾行政院原子能委员会表示，目前全台的各核能电厂均正常运作，将持续关注后续地震的状况，以监控电厂安全。

此外，台湾知名歌手田馥甄原订于星期日和星期一（19日）在高雄巨蛋举行的演唱会，则因安全疑虑取消了。

据路透社报道，地震发生后，美国和日本发布了海啸预警。其中，日本气象厅说，冲绳县部分地区地区可能会出现高达1米海啸。

台湾花莲县富里乡东里站的一辆列车在6.8级地震发生后出轨。（自由时报）