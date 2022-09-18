中国火星车着陆区曾存在大量液态水活动

中国国家航天局探月与航天工程中心科研团队在“祝融号”火星车着陆区附近发现含水矿物，证明存在过大量液态水活动。

据中国新闻网报道，中国国家航天局探月与航天工程中心星期天（9月18日）公布研究成果，中国首次火星探测任务揭示了火星风沙与水活动对地质演化和环境变化的影响，为火星乌托邦平原曾经存在海洋的猜想提供了有力支撑。

截至9月15日，天问一号环绕器已在轨运行780多天，火星车累计行驶1921米，完成既定科学探测任务，获取原始科学探测数据1480GB。

通过对着陆区分布的凹锥、壁垒撞击坑、沟槽等典型地貌的综合研究，揭示了上述地貌的形成与水活动之间存在的重要联系。

通过相机影像和光谱数据，在着陆区附近的板状硬壳岩石中发现含水矿物，证明在距今10亿年(晚亚马逊纪时期)以来，着陆区存在过大量液态水活动。

结合相机影像和火星车移动车辙等信息，发现着陆区土壤具有较强承压强度且摩擦参数较低，存在与水活动相关并经历风沙磨蚀的特征。

这些新成果揭示了火星风沙与水活动对地质演化和环境变化的影响，为火星乌托邦平原曾经存在海洋的猜想提供了有力的支撑，丰富了人类对火星地质演化和环境变化的科学认知。有关成果已在《Nature Astronomy》《Nature Geoscience》《Science Advances》《中国科学》等权威学术期刊发表。

此外，科学研究团队还利用天问一号探测数据，在火星表面岩石密度与地表侵蚀程度的关系、近火空间环境中离子与中性粒子分布情况，以及火星重力场等方面。

目前，天问一号环绕器继续在遥感使命轨道开展科学探测，持续积累第一手科学数据。

