中国8月财政收入同比增长5.6%

中国8月的全国财政收入同比增长5.6%，结束4月以来持续下降的态势。

财新网报道，根据中国财政部星期五（9月16日）公布的数据，中国全国一般公共预算收入即狭义口径的财政收入，在8月同比增长5.6%，这是4月以来首次实现增长。其中，税收收入微增0.6%，3月以来首次同比转正；非税收入则高增33.5%，增速比7月低2.8个百分点，连续三个月增速超过30%。

据报道，4月以来上海等中国多地疫情蔓延、加之制造业等六行业的增值税存量留抵退税政策在4至6月集中实施，导致财政收入持续下降，二季度受冲击尤其明显。

中国财政部解释称，8月财政收入实现增长，主要是稳经济一揽子政策成效继续显现，经济延续恢复发展态势；大规模留抵退税集中退付任务基本完成后，退税冲减收入因素明显减弱。

由于留抵退税是针对增值税的政策，中国增值税收入受此影响波动较大，8月当月同比增长5.7%，为3月以来首次实现增长。尽管退税任务大头在二季度已完成，但7月起稳增长加码措施中，存量留抵退税政策新增批发零售业等七行业，税收收入仍受退税一定影响。扣除退税因素后，8月中国全国税收收入同比增长5.5%，高于自然口径的0.6%增速。

另一方面，房地产市场持续低迷，影响土地和房地产相关税种收入整体恶化。8月契税、城镇土地使用税同比下降31%、18.2%，降幅有所扩大；房产税、耕地占用税由增转降，分别下降8.7%、7.7%；土地增值税降幅虽略有收窄，仍同比大降18.8%。