拜登：如果发生空前攻击 美国将保卫台湾

美国总统拜登表示，如果发生“史无前例的攻击”，美国军队会保卫台湾。在中国大陆对台湾的军事压力日益增强的背景下，这强调了美国对台湾的承诺。

据彭博社报道，在哥伦比亚广播公司（CBS）星期天（18日）播出的节目《60分钟》专访中，拜登没有正面回应台湾是否或应该独立的问题，但在节目主持人问到美军是否会“保卫台湾”时，他做出了承诺。

“会的，如果实际上发生了史无前例的攻击（unprecedented attack）”，据CBS提供的采访文稿，拜登如此回答。不过，他早些时候在采访中重申，美国的“一个中国”政策没有改变。

“台湾对独立有自己的判断。我们没有采取行动——我们没有鼓励他们独立”，拜登说。“决定权在他们手里。”

据报道，此前拜登曾作出类似表述，为华盛顿在台湾问题上长期以来的“战略模糊”政策增加了新的篇章。今年5月，当被问及美国是否准备好在不得已时“军事介入”，拜登回答说“会的”。“这是我们做出的承诺”，他当时说，随后白宫官员又为他的言论打圆场。

一位美国官员星期天表示，拜登之前也表达了同样的观点，并强调美国政策没有改变。

有拜登5月份的言论在先，美国众议院议长佩洛西访问台湾在后，华盛顿与北京的紧张关系已然加剧。在佩洛西访台之后，大陆解放军在台湾周边进行了大规模军事演习。

美国本月又宣布了对台湾新一轮军售，总额超过10亿美元（14.07亿新元）。美国国家安全委员会发言人科比上周表示，“我们一直坚决致力于帮助台湾自卫，并付诸行动。”

美国参议院外委会上星期三（9月14日）也表决通过《台湾政策法》法案，以加强与台湾的关系，并为台湾提供更多武器，对此，北京提出严正交涉，并警告若法案继续推进，将影响中美关系。