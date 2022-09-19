蔡英文出席台东防灾会议念完稿即离开挨批

台东县池上乡星期日（9月18日）中午2时44分发生规模6.8级浅层地震，为全台今年最大地震。台东县政府交通及观光发展处处长余明勋星期一（9月19日）凌晨在面簿发文炮轰，总统蔡英文等人出席防灾会议迟到，蔡英文到场后仅念完讲稿即离开，令全场人员错愕不已。

余明勋在面簿直批，18日晚间“参与了一场有生以来最冷血无意义的防灾会议”。

他说，18日傍晚6时开完会接到中央指示，说蔡英文要到中央的灾害应变指挥中心开会，进行线上会议。结果枯等两小时后，内政部长徐国勇、行政院长苏贞昌及蔡英文终于到场。

余明勋提及，在线上会议中，中央相关部会窗口做完报告后，徐国勇指示并纠正内政部相关同仁；苏贞昌发表一些在他看来无关痛痒的训示；蔡英文最后上场，照稿念完后，三人立即起身离开会议，令现场所有人错愕不已。

余明勋说，整个线上会议，完全无意让县长及这些在第一线努力的人员开口说明或报告，当然也没有打招呼、慰勉或鼓舞士气。这些握有权力的人，就是单方面的、高高在上的自说自话。

余明勋直斥：“我真不知道这场会议有什么意义? 国家领袖和中央施政团队，对于台东老百姓的关怀，表现在那里？是不是因为台东非绿色主政，防灾会议就可以如此粗糙草率?”

他续称，这个号称“中央级”的会议，而且是攸关人民身家性命和生存环境的会议，竟然丝毫看不到“中央级”的格局和诚意。真是比天灾更为无情而令人痛心！

据中时新闻网报道，该篇贴文曝光后，台东县长饶庆铃也表示，“舍不得的是所有人的时间，就这样干耗掉了”。

蔡英文18日晚间偕同苏贞昌前往中央灾害应变中心视察。她感谢苏贞昌和行政团队即时一级开设中央灾防应变中心，更要感谢所有第一线救灾同仁及所有相关单位与地方政府密切合作，立刻动员投入救灾。

蔡英文指出，救灾第一，但有四项工作，她要请各单位全力执行。

第一、调度跨部会救灾资源及人力，全力投入救灾工作；第二、现在余震不断，请卫福部协助花东地区的地方政府进行收容所的整备，并进行物资调度事宜，随时提供有需要的民众必要的协助。

第三、目前仍有地方的水电供应和交通运输受到地震影响，相关部会及抢修人员，从灾害过后就开始全力修复，请经济部、交通部等部会，和地方政府共同协力，持续加强巡查各项关键基础设施，包括公路、桥梁，水电维生管线等。第四、针对各地的灾损，请各部会协助尽快完成调查，用最快的速度回报抢修，并尽速恢复正常运作。

蔡英文最后说，这几天都还有余震可能发生，呼吁全台民众务必提高警觉，最近也要避免不必要的山区活动，确保安全。