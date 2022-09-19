英媒：英国跨党议员洽谈引进台湾华语师资 取代孔子学院

英国一群跨党派国会议员目前正和台湾洽谈华语师资，以取代和中国大陆官方有关的孔子学院。

英国媒体《卫报》旗下的《观察家报》星期天（9月18日）报道上述消息。英国目前有30所孔子学院分校。

据报道，尽管孔子学院多年来存在争议，但仍持续在英国教授华语、中国文化和商务礼仪等课程。英国的孔子学院分校，是由英国一所主办大学、中国一所合作大学及总部设在北京的中国国际中文教育基金会（CIEF）联合开设。

时任教育大臣的现任英国首相特拉斯（Liz Truss）于2014年曾赞扬孔子学院网络，认为这些学校将在英国“奠立强力的华语基础建设”。然而，此后特拉斯对北京的立场转趋强硬。《泰晤士报》8月底引述接近她的人士透露，出任首相后，她会把中国列为英国国家安全的“威胁”。

特拉斯此前多次就新疆人权、台海、香港等问题强硬发声，也曾在8月初召见中国驻英大使郑泽光，要求解释北京在美国众议院议长佩洛西访台后采取的“咄咄逼人”行动。

随着中英关系持续恶化，孔子学院的语言学习和教学计划在英国也不断受到密切检视。批评人士不但质疑孔子学院的资金来源和师资招募程序，也强调课堂的言论自由受到箝制，并称英国对待华语教学的方式“过时”（outdated）。

根据英国保守党国会议员组成的“中国研究小组”6月所做的研究，英国政府支出的校园华语教学经费，几乎全部拨款给在大学中设置的孔子学院，估计从2015至2024年总金额至少有2700万英镑（约4337万新元）。

报道说，参与和台湾洽谈华语师资相关事务的英国国会议员，包括保守党的克恩斯（Alicia Kearns）。根据议员见到的新提案，官方华语教学补助经费可能转而提供其他计划，例如来自台湾的计划。