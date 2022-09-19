专家研判台湾进入强震高风险期

台湾921大地震23周年前夕，台东地区星期日（9月18日）发生今年以来规模最大的6.8级地震，让不少人担忧会否再发生强震。专家指出，目前正接近强震的周期，有感地震次数异常偏低或偏高都是警讯，台湾确实已进入强烈地震的高风险期。

据台湾《中国时报》报道，台湾的中央研究院地球所兼任研究员汪中和说，2003年12月10日，台东东侧的成功镇就有规模6.4级的强震，2006年4月1日，台东南侧鹿野也有规模6.2级的强震，台东原本就是强震频繁区，目前台湾也确实进入强烈地震的高风险期。

汪中和说，有两项观察可以视为台湾进入强烈地震的高风险期。第一，台湾发生规模7级以上强震的周期约30年，上一次是1999年921大地震，目前逐渐接近再现的周期。第二，2018年9月以来，台湾有感地震的次数异常偏低，板块挤压的能量释放不够，大地震的风险正快速上升。

他说，台湾有感地震次数无论是异常偏低或偏高，或是地下水位异常、地景持续异常变形等，都是区域的警讯。

台湾地震科学中心执行祕书郭陈澔说，从地震观测史看来，人类进入精密观测大约才30至50年，观测资料仍相当不足，是否已经进入地震活跃期，要以定义来研判。若以造成这次强震的断层来看，确实是进入活跃期，因为余震频率相当高，也可以预期；但若放到更广的尺度如台湾或全球，就需要再评估。