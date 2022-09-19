中国Shein计划在美开设更多配送中心

随着Shein在美国的销售额持续飙升，这家为全球快时尚行业注入活力的中国在线零售商正计划深耕美国业务。

据《华尔街日报》报道，Shein美国业务总裁乔治·乔（译名）在接受采访时说，该公司计划在美国建立三个大型配送中心，最终可能会将向客户发货的时间缩短三到四天。他说，该公司还计划未来几年在美国大举招聘。

Shein是一家非上市企业，以其极低价格的时尚服装和配饰而闻名，该公司尚未披露最近的销售数据。在今年早些时候的一轮融资中，该公司从全球投资者处筹集了资金，这家有十年历史的公司估值为1000亿美元。

今年4月，Shein在印第安纳州的怀茨敦开设了其第一个美国配送中心，该公司将把其面积从目前的100万平方英尺扩大到150万平方英尺。

该公司正计划在2023年春季之前在南加州开设第二个180万平方英尺的配送中心。乔治·乔说，到2025年，这两个中心总共将雇佣约3000人。大部分新员工将由Shein直接雇用，另外有合同工。他还表示，正在计划为美国东北地区建立第三个配送中心。

该零售商还计划在其位于洛杉矶的美国公司总部、首都华盛顿办事处以及可能在其他美国城市招聘至少数百名员工。Shein现在在美国有400多名员工，而2019年只有15名。