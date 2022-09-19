蔡英文为连线疏失向花莲与台东县长道歉

台湾总统蔡英文星期一（9月19日）为18日在防灾会议上发生的连线疏失，向花莲和台东两位县长道歉。

综合台湾《联合报》和中时新闻网报道，台东池上星期日（9月18日）发生规模6.8级强震，台湾总统蔡英文18日晚间视察中央的灾害应变中心，原订要跟花莲和台东灾区连线，但随后却没连线，引发争议。

对此，蔡英文19日上午接见世界警察消防运动会代表团时特别向花莲和台东两位县长，以及在花莲和台东的救灾团队表达歉意。

她说，台东跟花莲地区过去两天发生地震，各地陆续传出灾情，台湾全体警消同仁都在第一时间全力投入救灾工作。她18日晚间到中央灾害应变中心视导，因为工作人员忙碌而沟通不足，以至于连线作业有所疏失，没有能与两位县长及救灾团队有沟通的机会。“对此，我要向两位县长及在花莲、台东的救灾团队表达歉意”。

蔡英文称，台湾后续还有很多工作要进行，中央地方一起努力，让各项运作尽早恢复正常。苏贞昌19日也将带着行政团队赴灾区慰问，并到灾区现场了解搜救进度。

她感谢所有警消和搜救人员，在第一时间就赶赴现场救援，并且回报现场状况，让民众有所掌握。

蔡英文说，每当有天灾事变发生，最辛苦的就是台湾第一线的警消同仁。她要代表全台民众，向各位致上最深感谢，“大家真的辛苦了”。在接下来的搜救和抢修工作中，她也希望相关搜救同仁以及工程人员务必要注意安全。

花莲县长徐榛蔚与立委傅崐萁19日到玉里塌楼现场勘灾，对于18日整备会议开设，不论是行政系统、中央驻地等单位，都在等待跟中央视讯连线，却没有联系上，徐榛蔚感到“很遗憾”。傅崐萁则说，希望只是无意中的误会，后续中央要拿出诚意和魄力协助地方重建。台湾消防署19日已致歉，称内部幕僚作业疏失，将检讨改进。

此前，台东县政府交通及观光发展处处长余明勋19日凌晨在面簿发文炮轰，总统蔡英文等人出席防灾会议迟到，蔡英文到场后仅念完讲稿即离开，令全场人员错愕不已。

余明勋直批，18日晚间“参与了一场有生以来最冷血无意义的防灾会议”。