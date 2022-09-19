台情报官员：大陆泄陈明通访泰情资 剑指东南亚

台湾国安局长陈明通7月赴泰国行程资料被曝光，台情治官员称，此举是中国大陆国安单位所为，意在警告与台湾合作的东南亚情报机关，藉此打击台湾情报单位威信与形象。

台湾《中国时报》星期日（9月18日）引述台情报官员报道称，泰国政府部分机关的资讯系统是外包的，陈明通入境个资在海关被骇；他投宿旅馆资料外泄则属民间酒店，相关个资外泄可能是大陆从外包商骇侵，但也不排除大陆以情报手段取得。

据报道，台湾情治单位与泰国情报单位、军方有长期、密切合作关系，历任国安局长与军情局长，几乎都曾秘密赴泰进行工作访问，并与泰国重要军情官员会晤。

此外，在香港回归中国后，泰国首都曼谷即取代香港，成为国际搜集与交换大陆情报的重镇。据研判，大陆将陈明通赴泰个资公开，意在警告东南亚情报机关，甚或阻挠国际情报界与台湾进行情报合作。

台情报官员透露，披露陈明通个资与行踪的社交媒体账号，是在陈明通返台后才设立。换言之，此账号设立的目的，就为针对台湾国安局。大陆先取得陈明通等人访泰资料后，先设立假账号，随即贴出陈明通入境泰国海关照片，不久后再贴出陈明通在泰国入住的饭店等相关资讯。

据了解，台湾国安局长与军情局长等人已达情报首长地位，且公开在立法院备询，因此出境都用本名护照，陈明通等人访泰虽有通关礼遇，但入境仍要泰国海关查核，而被骇的照片，应是入境时所摄。

根据台湾情治单位调查，大陆科技巨企华为及海康威视常参与国际间政府与民间企业的资讯系统标案，两家公司以低价去抢标，得标后完成建案，都会设有后门，重要资料会回传到大陆情报机关。