中国央企将设首席合规官

中国中央企业将设立“首席合规官”，由总法律顾问兼任，作为关键人物全面参与企业重大决策。

据新华社报道，中国国务院国资委日前印发《中央企业合规管理办法》（简称《办法》），推动中央企业加强合规管理，切实防控风险，有力保障深化改革与高质量发展。《办法》自2022年10月1日起施行。

《办法》提出，中央企业应当结合实际设立首席合规官，不新增领导岗位和职数，由总法律顾问兼任，对企业主要负责人负责，领导合规管理部门组织展开相关工作，指导所属单位加强合规管理。

《办法》对中央企业合规管理的运行机制作出了规定，要求中央企业将合规审查作为必经程序嵌入经营管理流程，重大决策事项的合规审查意见应当由首席合规官签字，对决策事项的合规性提出明确意见。业务及职能部门、合规管理部门依据职责权限完善审查标准、流程、重点等，定期对审查情况展开后评估。

依据《办法》，中央企业将建立违规问题整改机制，通过健全规章制度、优化业务流程等，堵塞管理漏洞，提升依法合规经营管理水平。

在监督问责方面，中央企业违反《办法》规定，因合规管理不到位引发违规行为的，国资委可以约谈相关企业并责成整改；造成损失或者不良影响的，国资委根据相关规定展开责任追究。

此外，中央企业应当对在履职过程中因故意或者重大过失应当发现而未发现违规问题，或者发现违规问题存在失职渎职行为，给企业造成损失或者不良影响的单位和人员展开责任追究。

另据北京日报旗下微信公众号长安街知事，国资委上星期二（9月13日）召开中央企业合规管理工作推进会，国资委党委委员、副主任翁杰明在会议上强调，合规管理是企业切实有效防范经营风险的关键制度性措施，是新形势下持续健全公司治理，确保企业良性循环、稳健发展的迫切需要，是一件“必须要做、并且一定要做好”的事。

翁杰明也说，中央企业要深入贯彻落实《办法》，着力抓好“五个关键”，确保“五个到位”，将首席合规官作为关键人物，全面参与重大决策，确保管理职责到位；把合规审查作为关键环节，加快健全工作机制，确保流程管控到位。

