转运涉疫居民客车侧翻致27死 贵阳向全社会道歉

中国贵州省转运涉疫隔离人员的客车发生侧翻造成27人死亡，贵阳市副市长称“无比沉痛、无比自责”，向全社会作出诚恳道歉。

综合中国央视新闻及《贵阳日报》报道，贵阳市副市长林刚星期日（9月18日）晚上在贵阳贵安冠病疫情防控新闻发布会上通报三荔高速重大交通事故的情况。

林刚说，事故涉事车辆是贵州黔运集团有限公司所属车辆，系抗疫转运征用车辆，核载49人。该车从云岩区接送涉疫隔离人员前往黔南州荔波县隔离酒店进行集中隔离医学观察，18日0时10分从云岩区出发。

车上载有47名人员，其中驾驶员一名，随车工作人员一名，其余45人均为云岩区涉疫居民。

18日2时40分许，车辆行驶至黔南州三都至荔波高速32公里处发生侧翻，坠入路旁深沟。截至9月18日21时，事故共造成27人遇难，20名伤者被就近送往医院救治。

林刚说，这起重大交通事故给人民群众生命安全带来巨大损失，他们“无比沉痛、无比自责”，他代表贵阳市委、市政府向所有遇难人员表示沉痛哀悼，向所有遇难人员家属、受伤人员表示深切慰问，并向全社会作出诚恳道歉。

林刚强调，将全面检视涉疫人员隔离转运和交通安全隐患，坚决遏制重特大事故的发生。他要求整合优质医疗资源，做好受伤人员救治工作，并加快核实遇难人员身份信息，配合上级有关部门彻查事故原因，严肃追究责任，从严处理相关责任人，给全社会一个负责任的交代。

中共贵州省委常委、贵阳市委书记胡忠雄在事发后前往事故发生地、伤员救治医院、隔离点指导督促相关工作，并向遇难人员表示深切哀悼。

他要求贵阳市做好事故救援和善后工作，全力抢救受伤群众，尽最大努力减少因伤致残和死亡。

他也强调，要积极配合开展事故调查，迅速查明事故原因，对有关责任人依法依规追责问责，及时回应社会关切；并深入排查整治安全隐患，做好隔离人员转运工作，防范类似事故发生。

事故发生后，再次引发舆论对官方“过度防疫”的批判。不少网民质疑，高速路上大客车凌晨2点至5点不得行驶，贵阳为何要以涉嫌严重违规的方式转运隔离人员？还有网民认为，深夜这样大规模的长途转运，究竟是否有必要？

中国官媒《环球时报》前总编辑胡锡进星期一在个人微博就事件发文评论说，相信公众的激烈表达和尖锐质疑贵阳市及省里全都看到了，事故的恶果也深刻震动了他们，期待他们宣示的调查和整改决心能够得到一一兑现，公众的质疑一个都不回避。

他还写道，贵州基层的防控压力很大，但这个大跟头提供了极其深刻的教训，那就是任何时候都要安全生产第一，疫情防控同样要如此，法律法规决不能任意突破，“为避免一个问题不管不顾，最终酿成更大的问题，这样的悲剧要避免，就要守法律，遵常识。”