女乘客称买不到卫生巾 网民建议中国高铁售卖

中国一名女性乘客声称，她在坐高铁时来月经，但无法在高铁上买到卫生巾，网民建议高铁售卖卫生巾。官方回应时说，已收到与高铁售卖卫生巾有关的意见，相关部门将决定是否会采纳。

据中国梨视频报道，这名乘客上星期四（9月15日）说，乘务员帮她找到一个卫生巾，避免了尴尬。

报道引述中国官方铁路客户服务中心“铁路12306”称，卫生巾是“不正常售卖的”，属于私人物品，并说没有办法去建议在高铁卖卫生巾。

“女子称高铁上来例假买不到卫生巾”等多个相关话题冲上微博热搜榜，不少网友建议高铁售卖卫生巾，“自动售卖机也可以，这是尊重女性旅客、注重细节的表现。”

铁路12306也告诉中国红星新闻，有需要的乘客可以求助列车上的工作人员，如果工作人员自己有卫生巾，他们一定会提供帮助；如果没有，他们也会帮忙咨询车上的其他女性乘客，看看是否有人带卫生巾。

在这之前，一名网友7月18日称，在高铁上突然来大姨妈，没带卫生巾，也没有卖的，咨询乘务员后，帮她借来了一片。另一名网友在8月31日发文称，在江山开往杭州东的列车上，突然来了月经，她问列车员说没有卖，又问身边的女生借，都说没有。“我好绝望，只能暂时用叠起来厚厚的纸垫着应急……真心建议在高铁上出售姨妈巾（卫生巾）。”

中国媒体发现，并非所有高铁都不售卖卫生巾。昆明铁路局官方APP“昆铁”的资料显示，某高铁售卖的日用品列表里有卫生巾。昆明铁路局客服介绍，通过APP扫码加购后，如果列车上配备相关产品，列车员会将商品送至乘客座位。

对于为何有的列车可以售卖卫生巾，铁路12306客服解释，中国有18个铁路局，餐车商品的采购标准不尽相同。另一名铁路12306客服则说，国家铁路局在对卫生巾这类卫生用品上没有明确的规定。