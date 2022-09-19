香港将申办2027年世界龙舟锦标赛

在失去明年世界龙舟锦标赛主办权后，中国香港龙舟总会表示将申办2027年世界龙舟锦标赛。

国际龙舟联合会上星期六（9月17日）召开特别会员大会表决通过，原定明年在香港举行的世界龙舟锦标赛，将移师泰国举行。大会认为香港目前的入境检疫和隔离安排，仍然较其他国家严格，而做出上述决定。

中国香港龙舟总会主席锺志乐星期一（9月19日）在香港电台节目手感是说，该总会早前已不断游说国际龙舟联合会，香港已实施“3+4”（三天酒店检疫+四天居家医学监察）入境检疫，也可能实施“0+7”（七天居家医学监察）方案，但最终因香港未有明确路线图及时间表，国际龙舟联合会65%会员投票支持改由泰国举办。

锺志乐说，中国香港龙舟总会2017年成功申办锦标赛后，花了很多人力物力，但如今香港运动员失去了主场优势，或将降低取胜机会。他称，活动有3500人参与，原本有机会帮助香港经济，市民也可观赏到最顶级的龙舟赛事，因此对国际龙舟联合会的决定感到可惜。

锺志乐说，中国香港龙舟总会将继续申办2027年在香港举行世界龙舟锦标赛。他提到，国际龙舟赛事由香港开始，国际龙舟联合会会长也希望赛事日后可回返香港。

据悉，香港在1976年首次主办国际龙舟邀请赛，为龙舟活动现代化、国际化、规范化掀开序幕。1985年，香港首次举行国际女子龙舟锦标赛，让这项水上运动推广至女运动员。