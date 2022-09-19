台湾感谢拜登愿出动美军保台

倘若中国大陆武力犯台，美国总统拜登表明将出动美军保卫台湾。台湾外交部星期一（9月19日）感谢拜登重申美国政府对台湾坚若磐石的安全承诺。

在哥伦比亚广播公司（CBS）星期天（18日）播出的节目《60分钟》专访中，拜登未正面回应台湾是否或应该独立的问题，但在节目主持人问到美军是否会“保卫台湾”时，他做出了承诺。

据CBS提供的采访文稿，拜登回答说：“会的，如果实际上发生了史无前例的攻击（unprecedented attack）”。不过，他早前在采访中重申，美国的“一个中国”政策没有改变。

美国白宫在采访后也重申“一个中国”政策没变，美国官方在美军协防台湾的问题上依旧保持“战略模糊”，但美国将根据《台湾关系法》提供台湾所需防卫能力。

台湾外交部19日在官网发布新闻稿称，自拜登政府上任以来，已一再重申美国对台湾的安全承诺；尤其今年8月以来中国大陆无端在台海地区升高军事挑衅，拜登政府已经多次以公开发言及具体行动力挺台湾，包括美国资深官员公开声明、促成七大工业国集团（G7）及欧盟外长的声明、派遣军舰在台海执行自由航行任务，均展现对台湾安全的高度重视与坚定支持。

新闻稿还说，面对中国大陆的军力扩张与挑衅行径，台湾政府将持续强化自我防卫能力，坚定对抗威权主义的扩张与侵略，同时深化台美紧密安全伙伴关系，并与所有理念相近国家加强合作，共同坚决维护台海安全、以规则为基础的国际秩序，以及印太地区的和平、稳定与繁荣。