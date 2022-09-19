青海高官李杰翔被双开 利用国有矿产资源搞政治交易

中共中央纪委国家监委通报，青海省委原常委、省人大常委会原党组书记、副主任李杰翔被开除党籍和公职（简称双开）。李杰翔被指处心积虑搞政治投机，以及利用国有矿产资源搞政治交易等。

据中共中央纪委国家监委网站星期一（9月19日）发布的消息，经中共中央批准，中央纪委国家监委对李杰翔严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

通报指出，李杰翔丧失理想信念，背弃初心使命，处心积虑搞政治投机，为谋求职务晋升结交政治掮客，利用国有矿产资源搞政治交易，对抗组织审查搞政治伪装，求神拜佛搞迷信活动。

同时，他无视中央八项规定精神，信奉庸俗的“酒桌文化”，肆意吃喝享乐，违规收受礼金；不按规定报告个人有关事项，在干部选拔任用中为他人谋取利益；利用职权或者职务影响为亲属经营活动提供帮助；违规干预插手司法活动、市场经济活动；道德败坏；毫无纪法底线，既想当官又想发财，利用亲友经商做掩护，大搞权钱交易，利用职务便利为他人在工程承揽、项目开发等方面谋利，并非法收受巨额财物。

李杰翔于4月7日被查，是今年落马的第17名中管干部。

公开资料显示，58岁的李杰翔早年在家乡内蒙古工作30余年，曾任呼和浩特市长、通辽市委书记等职，他在2019年履新青海，担任省委常委、常务副省长，今年1月改任省人大常委会副主任。

据北京日报旗下微信公众号长安街知事，李杰翔任呼和浩特市长时，市委书记为云光中，后者已于2019年6月被查，因受贿9432万余元（人民币，2016万新元），他在次年11月被判处有期徒刑14年。

