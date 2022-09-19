中国文旅部要求整治私设景点问题

中国文化和旅游部要求整治私设景点问题，对无照经营、私自改变土地用途开展旅游经营等现象开展整治工作。

中国文旅部官网9月较早前发布通知，宣布私设景点问题专项整治工作从9月至11月展开，目的是要进一步规范旅游市场秩序、保护生态环境、维护游客权益。

私设景点整治的对象为未经相关部门许可，在一定的场所或区域，违规为游客提供游览服务、违规开展旅游经营活动的行为，主要包括：无照经营，扰乱旅游市场秩序的；未经许可，擅自收取门票费用的；私自建设旅游设施，破坏生态环境的；无证经营高风险旅游项目，存在旅游安全隐患的；虚假宣传、欺客宰客，损害游客合法权益的；私自改变土地用途，开展旅游经营的；其他违规提供旅游服务的。

通知要求各地对照整治范围，对辖区内私设景点问题进行全面排查，加强分类指导，该取缔的坚决取缔；能够即时整改的，立即整改到位；对于一时难以解决的，要明确整改时限，制定整改措施，落实责任单位和责任人，办结一个、销号一个。

通知也要求旅行社、在线旅游企业等旅游经营者，不得将私设景点作为旅游产品来销售和推荐。

北京市律师协会文旅专业委员会副主任马丽红告诉中国《法制日报》，私设景点现象泛滥，是因为这是市场逐利行为，随着生活水平不断提高，旅游业蓬勃发展，一些人通过私设景点来挣快钱。此外，现有景点数量不足，旺季时人满为患，门票价格高，景点及周边食宿价格也会飙升，不仅降低了旅游舒适度，也提升了消费者的旅游成本。

另一个原因则是，各景点同质化严重，旅游项目缺乏创新，旅游体验差，对资深游客吸引力不足。

中国社科院法学研究所研究员支振锋认为，私设景点的存在，与现有景区数量过少、景区价格过高、景区服务难以满足旅游需要有关。民众越来越追求多元化、个性化的旅游体验，但现有的景区服务难以满足这种旅游需求。

支振锋也认为，开展私设景点问题专项整治工作非常有必要，但是专项整治工作不能“一刀切”，更不能对私设景点一关了之，而应该分类施策。一些设施和服务完善的私设景点，可通过法定程序开发建设成为正规景区。