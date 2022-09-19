田总若愿延办香港马拉松赛 港府乐于继续配合

香港田径总会如果愿意延迟主办渣打香港马拉松2022”，港府乐于继续配合。

香港民政事务局体育专员杨德强星期一（9月19日）在香港电台节目上受访时，作出以上表述。

香港田径总会上星期五（16日）发出声明称，基于香港的冠病疫情状况，大会至今尚未受到举办“渣打香港马拉松2022”的批准。由于距离原定赛事日期只有两个月时间，参赛者未必有充分时间做好准备，因此决定取消原定在今年11月20日举办的赛事。

杨德强说，本月7日收到田总修订建议后，一直与相关部门讨论、积极处理，以支援赛事，并告知田总相信“好快有结果”。直至田总公布取消赛后，就未再联络政府。

杨德强称，从传媒留意到，田总在周末转了口风，说考虑延期办赛事。无论怎样，港府会继续协助申请。

香港《星岛日报》19日引述消息报道，香港田总对外宣布取消赛事前，曾向当局查询押后至明年2月举行的可能，并已获回复用作终点之用的维多利亚公园，届时有档期可用，故当局对田总决定取消赛事极为意外。

报道称，当局也留意到，田总在过去的周末似乎略转口风，对外表示可考虑改期，据知政府也愿意继续提供协助，乐意与田总再商讨如期或延期举办赛事。

针对田总公布取消赛事时称，距离原订赛事只有两个月时间，未必有充足时间作好准备，别无选择下决定取消。杨德强回应称，去年香港马拉松10月举行，政府也是在举行前两个月批准赛事，并反问为何去年有足够时间安排，今年则不够，但相信田总有自己的考虑。

杨德强说，田总最初申请将参赛人数调高至3万3000人，较去年申请大幅增加，到本月7日则修订至2万5000人，仍较去年实际参与人数多约9000人，双方一直商讨是否有方法减低人群聚集，例如分组滚动式起步。