原中国铁路总公司总经理盛光祖被开除中共党籍

原中共中国铁路总公司党组书记、总经理盛光祖被开除党籍，官方将他涉嫌犯罪的问题移送检察机关依法审查起诉。官方也指他将公权力当作攫取私利的工具，“靠海关吃海关”“靠铁路吃铁路”，用人腐败和用权腐败交织。

中共中央纪委国家监委官网星期一（9月19日）通报，盛光祖对抗组织审查，热衷迷信活动；违规接受宴请、旅游等活动安排，收受可能影响公正执行公务的礼品；在干部选拔任用工作中为他人谋取利益；对亲属失管失教，纵容、默许亲属倚仗其职务影响谋取私利。

通报也指盛光祖利用职务便利为他人在企业经营、项目承揽等方面谋利，并非法收受巨额财物。

公开资料显示，今年73岁的盛光祖是江苏江宁人，上世纪70年代从上海铁道学院毕业后，他到南京铁路分局下属的南京工务段工作，后被提拔到分局机关当秘书。

上世纪80年代后，盛光祖先后担任南京铁路分局党委书记、杭州铁路分局局长、济南铁路局局长。1994年后，他出任铁道部总经济师，政治部主任，1999年出任铁道部副部长。

盛光祖在2000年出任海关总署副署长，2007年中共十七大时入选中央委员，2008年担任海关总署署长。

2011年2月，铁道部部长刘志军落马，盛光祖重返铁道部担任部长。2013年3月，中国国务院机构改革方案出炉，原铁道部被撤销，组建中国铁路总公司履行铁道部的企业职责，盛光祖同月担任中国铁路总公司首任总经理。

2016年10月，67岁的盛光祖卸任中国铁路总公司总经理。

官方今年3月通报，盛光祖涉嫌严重违纪违法，配合中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。