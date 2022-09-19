亲绿媒体人称10月下旬入境检疫放宽至“0+7” 台指挥中心：未有确切日期

全球防疫近三年，各国边境今年才逐步解封，亲绿媒体人周玉蔻星期一（9月19日）在面簿发文称，台湾入境检疫管制将在10月25日放宽至“0+7”（七天自主防疫）。对此，台湾中央流行疫情指挥中心指挥官王必胜回应称，一切都还在讨论中，没有确切日期。

周玉蔻在面簿写道：“下个月台湾光复节10月25日；蒋公冥诞纪念日10月31日左右，就广开国门0+7啰。”

据台湾《联合报》报道，王必胜在19日的防疫记者会上说，行政院长苏贞昌上午在扩大防疫会议中，已责成各部会讨论边境开放的相关措施，以及相关整备，但目前为止的进度都还在讨论中，仍未有确切日期。

但实务上会提早多长时间公告，让业者能够准备？王必胜对此回应说，会早一些公布，希望给大家充足准备时间，旅行业也休息很久，人力组成都需要准备；旅馆、防疫车队、民众也都需要时间准备，希望早点宣布，以此方向进行中。

中秋连假已过去一周左右，指挥中心先前预估将在近期出现新的奥密克戎BA.5疫情高峰。指挥中心指挥官王必胜回应称，中秋过后一段时间病例数变少，但后来有反弹变多，仍预测本星期三，或至下星期三迎来高峰。

王必胜说，当初预估每周平均约3到6万起病例之间，以目前单日新增病例数来看，最高为4万9000多例，高峰或达5万例。