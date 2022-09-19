吴尊友称勿与外国人肌肤接触防猴痘 网民批种族歧视

中国上星期通报首起猴痘病例后，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友随即在社交媒体发文，建议民众不要同外国人直接肌肤接触以免感染猴痘。据报，这番言论引发了部分中国网民不满，批评吴尊友发表种族歧视的言论。

重庆市上星期五（9月16日）发现一起境外输入猴痘确诊病例，是中国大陆首次通报猴痘病例。

中新社从重庆市卫生健康委获悉，该病例为国外中转重庆入境人员，在进行入境人员冠病防疫集中隔离期间，发现皮疹等症状，经检测后诊断为猴痘病例。报道说，感染者目前在定点医院集中隔离治疗，密切接触者均已落实隔离医学观察措施。专家研判，该病例入境重庆即被隔离管控，无社会面活动轨迹，疫情传播风险低。

尽管如此，吴尊友上星期六（17日）还是在微博发文，建议民众不要同外国人发生肌肤直接接触，以及不要与三个星期内从境外回国的人发生肌肤接触等。

他并说：“虽然目前可能没有漏网的，但不代表将来没有漏网的......因此，加强社会层面的猴痘疫情监测和预防工作是必要的，也是非常重要的。”

据报道，吴尊友提出的不要同外国人发生肌肤直接接触的建议，在中国互联网上引发许多网民讨论。有网民批评“这是种族歧视！”也有网民说：“专家请注意一下自己的措辞，很多在中国工作的外国友人看到了你的建议都觉得这不像是出自专家之口。”

此外，有外籍网民用英文留言，指吴尊友的建议很不妥，“我在中国定居接近10年了......无论是冠病还是猴痘，谁在乎它从哪里来？只须消灭它们。”

一名定居在山东省的英国教师向彭博社说，吴尊友的上述建议令人感到愤怒。这位要求匿名的教师也说，虽然种族主义无处不在，但在大多数国家，人们都知道这是错误的，并且会大声呵斥。不过在中国，有关外国人是危险的声音却从未断过。

从猴痘传播途径看，人畜传播主要是人类接触受感染动物，例如它们的体液、分泌物和血液；人际传播主要通过血液和体液，由于呼吸道飞沫的传播距离很短，因此需要长时间的面对面接触才会造成感染，这大大限制猴痘病毒人传人的“效率”。