中国发改委：做好防疫前提下便利外企商务人员往来

中国国家发展改革委官员说，中国利用外资面临的外部环境更加复杂，存在影响外商投资信心的因素，将在做好冠病疫情防控前提下，便利外商投资企业商务人员往来。

据中新社报道，国家发改委新闻发言人孟玮星期一（9月19日）在发布会上说，今年以来，中国利用外资克服多重困难，实现了流量增、存量稳、质量升，利用外资较快增长。

其中，高技术产业利用外资同比增速高于总体水平，中西部地区利用外资增速高于东部地区，外商投资产业结构和区域布局有所改善；美国、德国、韩国等国家对华投资均实现两位数增长，外资来源地更趋多元平衡。

她坦承，当前中国利用外资面临的外部环境更加复杂，存在一些影响外商投资信心的因素。国务院常务会议9月13日部署进一步稳外资的举措，发改委将联合有关部门抓紧出台具体举措，以制造业为重点，促进外资扩增量稳存量提质量。

孟玮进一步说明，首先是解决外商投资企业当前面临的突出问题。在做好疫情防控前提下，便利外商投资企业商务人员往来；加强与外贸外资企业及其上下游企业的主动对接，保障运输通畅。

其次是加大制造业引资力度。抓紧推动出台《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》，引导外资投向先进制造、高新技术、现代服务等领域及中西部和东北地区；支持制造业外商投资企业进出口，引导制造业外商投资企业国内梯度转移。

孟玮也提到，要加强外商投资促进和服务，为跨国公司投资和各地方招商引资搭建平台，加快推进项目签约落地等。

孟玮还通报了投资项目审批情况，1—8月，国家发改委共审批核准固定资产投资项目74个，其中，8月份审批核准固定资产投资项目九个，总投资802亿元人民币（约161亿新元），主要集中在社会事业、能源等领域。