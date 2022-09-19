上海黄浦江出现鳄鱼 或为暹罗鳄仍在抓捕

网传上海黄浦江星期天（9月18日）出现鳄鱼，官方初步判断为暹罗鳄，仍在抓捕。

有中国网民9月16日称黄浦江出现鳄鱼，网传截图描述，上海徐江滨江进木港岸边有一条约80公分长的鳄鱼在嬉水和晒太阳。

据澎湃新闻报道，滨江保安人员介绍，前两天已由当地警方组织人员进行抓捕，但都被鳄鱼逃脱。上海边防和港航公安也证实确有此事，称正在抓捕中。

上海市农业农村委星期一（19日）称，初步判断涉事鳄鱼品种为暹罗鳄。

上海市农业农村委说，上海地区没有鳄鱼的自然分布。目前中国境内本地鳄鱼种类只有扬子鳄，其他鳄鱼均为外来物种。

鳄鱼出现在黄浦江的情况，基本上是人为丢弃、放生或者养殖场所逃逸，跟环境变好没有太大关系。网上有人认为这条鳄鱼为放生，农委回应说，这一猜测可能性比较大。

农委称，目前正在捕捉当中，还没有捕捉到。上海市农业农村委将主动协助公安部门开展捕捉处置工作。

农委提醒民众，暹罗鳄一般不会对人类构成危害，但当它们认为自己受到袭击时，也会攻击人类，影响社会公共安全。

据报道，普通市民严禁养殖鳄鱼的，养殖场也要取得相关合法的养殖证件、具备相应养殖条件才能养殖。

中国农业农村部2019年5月 将暹罗鳄列入《人工繁育国家重点保护水生野生动物名录（第二批）》，如果市民购买的暹罗鳄来源不合法，买来饲养未办理相关证件，都是非法的，一旦被查获将会被没收，同时还会视情节严重程度，给予相应行政处罚。